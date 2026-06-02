Ucrânia recupera terreno das forças russas pelo segundo mês consecutivo (análise da AFP)

A Ucrânia recuperou aproximadamente 282 quilômetros quadrados das forças russas em maio, no segundo mês consecutivo de redução do território sob controle de Moscou, segundo uma análise da AFP baseada em dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW).

Desde outubro de 2023, a Rússia vinha ganhando terreno de forma constante mês após mês, mas seus avanços começaram a desacelerar no final de 2025. A área capturada caiu de 579 quilômetros quadrados em novembro para meros 23 quilômetros quadrados em março.

Em abril, a área ucraniana controlada por Moscou diminuiu pela primeira vez em dois anos e meio, em aproximadamente 120 quilômetros quadrados.

No entanto, a retirada das forças de Moscou, conforme relatado pelo ISW, não está completa, já que militares russos permanecem infiltrados na maioria das áreas onde a Ucrânia recuperou terreno.

O exército russo mobiliza constantemente pequenos grupos de soldados para ocupar posições ao longo de trechos da frente de batalha e permanecerem escondidos ali, a fim de facilitar o avanço subsequente do grosso das tropas.

Os ganhos da Ucrânia em abril e maio permanecem modestos em escala nacional. Mesmo assim, refletem uma tendência favorável para Kiev.

O ISW relatou na semana passada "campanhas bem-sucedidas de ataques com drones de médio alcance" lançadas pela Ucrânia nesta primavera.

Essas operações permitiram à Ucrânia "reduzir a capacidade da Rússia de mobilizar pessoal" para a linha de frente e "manter suas posições na linha de frente".

As estimativas do ISW excluem os ganhos territoriais anunciados pela Rússia, que o instituto não conseguiu confirmar nem negar.

Mais de quatro anos após o início da invasão russa, Moscou controla pouco mais de 19% do território ucraniano, dos quais 7% correspondem à Crimeia e a áreas do Donbass que já estavam sob controle russo ou de separatistas pró-Rússia antes de fevereiro de 2022.

A maior parte das conquistas russas ocorreu durante as primeiras semanas do conflito.

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