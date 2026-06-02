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Exportações de armas de Israel batem novo recorde

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Repórter
02/06/2026 09:52

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As exportações de armamentos israelenses atingiram um nível recorde pelo quinto ano consecutivo, superando 19 bilhões de dólares (95 bilhões de reais) em 2025, graças aos sistemas de defesa antiaérea, anunciou o Ministério da Defesa nesta terça-feira (2). 

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Segundo o Ministério, este é o maior valor registrado por Israel no setor, com um "aumento de quase 30% na comparação com o ano anterior". 

Os sistemas de mísseis, foguetes e defesa antiaérea representaram 29% dos contratos assinados por Israel. Os países europeus foram os destinatários de 36% das exportações israelenses de armamentos em 2025, à frente das nações da região Ásia-Pacífico (32%), do Oriente Médio e do Norte da África (15%).

De centenas de novos contratos assinados, mais da metade foram "megacontratos" no valor de 100 milhões de dólares ou mais, segundo uma nota do ministério.

Israel está entre os principais exportadores mundiais de armamentos.

O Ministério da Defesa atribui o recorde de vendas ao interesse despertado no exterior pelos sistemas utilizados nas guerras travadas por Israel desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

"Existe um vínculo evidente e inegável entre os êxitos obtidos pelas Forças de Defesa de Israel (FDI) em todas as frentes, as capacidades extraordinárias das indústrias de defesa israelenses e o sucesso das exportações israelenses no âmbito da defesa em todo o mundo", declarou o ministro da Defesa, Israel Katz.

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yif-crb-acc/apz/pc/meb/fp/aa

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