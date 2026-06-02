Califórnia chega a eleições primárias acirradas para definir governador

Os californianos votam, nesta terça-feira (2), nas eleições primárias para definir os candidatos ao governo do estado, uma disputa acirrada que envolve três concorrentes, enquanto Los Angeles também deve selecionar seus postulantes à prefeitura.

As chamadas "primárias da selva", uma disputa de campo aberto sem importar o partido, decidirão quais dois candidatos avançarão para as eleições gerais de novembro para suceder o governador Gavin Newsom, que se aproxima do fim de seu segundo mandato e, segundo ampla expectativa, voltará seus olhos para a Casa Branca em 2028.

Mais de 60 nomes constam na extensa cédula eleitoral enviada por correio, como é costume nos Estados Unidos, aos eleitores de todo este estado de tendência democrata, com 40 milhões de habitantes.

Pesquisas recentes indicam uma disputa a três, liderada por Xavier Becerra, ex-secretário de Saúde de Joe Biden. Também se destacam o democrata Tom Steyer e o republicano Steve Hilton, que obteve o apoio de Donald Trump.

Steyer, gestor de fundos financeiros, investiu mais de 200 milhões de dólares (1 bilhão de reais) de seu próprio patrimônio em uma plataforma de campanha alternativa que defende o aumento de impostos sobre os mais ricos e a redução das tarifas de serviços públicos para a classe média da Califórnia.

Hilton, ex-estrategista político britânico e ex-comentarista da Fox News, dedicou a maior parte de sua campanha a atacar os democratas, que detêm o poder na Califórnia, insistindo que eles não conseguem solucionar os males que afligem o estado porque foram eles próprios que os criaram.

- Los Angeles -

Os eleitores de Los Angeles também vão às urnas nesta terça-feira para as primárias da eleição para a Prefeitura da cidade.

A atual prefeita, Karen Bass, que busca um segundo mandato, encontra-se dividida entre um desafio da esquerda, partindo de uma ex-aliada na administração municipal, e outro vindo da direita, representado por uma combativa estrela de reality show.

Bass, ex-congressista e figura proeminente do Partido Democrata, teve um início discreto em seu mandato, mas parecia estar no caminho para uma reeleição quase automática nesta cidade de perfil liberal.

No entanto, a forma como lidou com os grandes incêndios que devastaram a cidade em janeiro de 2025 a colocou em uma posição delicada.

Posteriormente, sua resposta às operações contra imigrantes nesta cidade de grande diversidade atuou a seu favor, mas as pesquisas mais recentes indicam que se encontra em um empate técnico com a vereadora Nithya Raman, uma socialista democrata.

Completando a lista de candidatos está Spencer Pratt, um ex-vilão de reality shows que perdeu sua casa nos devastadores incêndios florestais. Sua mensagem, muito semelhante à de Hilton na disputa pelo governo estadual, concentra-se na segurança pública e em uma postura rigorosa no combate ao crime.

Caso algum candidato obtenha 50% dos votos nesta eleição, será eleito diretamente. Se ninguém atingir esse patamar, os dois candidatos mais votados avançarão para as eleições gerais, em 3 de novembro.

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