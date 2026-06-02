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Leão XIV nomeia primeira não religiosa para comandar o departamento de Comunicação do Vaticano

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Repórter
02/06/2026 09:30

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O papa Leão XIV nomeou nesta terça-feira (2) a executiva de mídia mexicana María Montserrat Alvarado para comandar o poderoso departamento de Comunicação do Vaticano, a primeira mulher não religiosa a ocupar um cargo na Cúria romana. 

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Alvarado, atualmente presidente e diretora de operações do serviço de notícias católico EWTN News, assumirá o cargo em 1º de novembro, informou o Vaticano em um comunicado.

Ela nasceu na Cidade do México e estudou nos Estados Unidos. O Vatican News destacou que sua nomeação como prefeita do Dicastério para a Comunicação "dá continuidade ao caminho de reforma e renovação da Cúria Romana iniciado pelo papa Francisco", antecessor de Leão XIV. 

"Alvarado é a primeira mulher não religiosa a ser nomeada prefeita de um dicastério da Santa Sé", informou o serviço de notícias do Vaticano.

Também anunciou que Alvarado sucederá Paolo Ruffini, que o papa Francisco nomeou em 2018 como o primeiro prefeito não religioso de um dicastério da Cúria Romana.

O Dicastério para a Comunicação supervisiona os vastos serviços de imprensa, rádio e televisão do Vaticano, que transmitem informações para uma audiência mundial. Também administra a sala de imprensa da Santa Sé.

Em uma declaração reproduzida pelo Vatican News, Alvarado afirmou que recebia a nomeação "com um sincero desejo de servir ao Santo Padre, o Papa, no início de seu pontificado".

Poucos meses antes de sua morte, em 21 de abril do ano passado, Francisco nomeou duas freiras para cargos-chave no Vaticano e criticou uma "mentalidade chauvinista" dentro da Igreja Católica.

A irmã Raffaella Petrini assumiu o comando da Governadoria do Estado da Cidade do Vaticano, enquanto a irmã Simona Brambilla foi designada para liderar o departamento que supervisiona as ordens e congregações religiosas católicas do mundo.

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dt/ahg/avl/ahg/dbh/fp/yr

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