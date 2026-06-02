Inflação na zona do euro atinge 3,2% em maio

A inflação acelerou em maio na zona do euro, com um aumento dos preços que atingiu 3,2% em termos anuais, contra o índice de 3% do mês anterior, segundo dados divulgados nesta terça-feira (2) pela agência Eurostat.

Os preços ao consumidor foram impulsionados pelo encarecimento da energia, devido às consequências do conflito no Oriente Médio, assim como pelo aumento dos preços dos serviços e dos produtos industriais.

O aumento está dentro das expectativas dos economistas entrevistados pela agência Bloomberg.

A inflação subjacente (que exclui os itens mais voláteis, como energia e alimentos) aumentou um pouco mais do que o previsto, a 2,5% em termos anuais. Os economistas projetavam 2,4%.

O aumento dos preços na Europa pode obrigar o Banco Central Europeu a elevar sua principal taxa de juros, que está congelada desde o ano passado em 2%. Alguns economistas preveem um aumento da taxa na próxima semana.

Até o momento, a autoridade monetária se recusou a aumentar a taxa, em particular devido à desaceleração do crescimento na zona do euro e à incerteza sobre a duração e à magnitude do "choque energético" vinculado ao conflito no Oriente Médio.

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