Inflação na zona do euro atinge 3,2% em maio
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A inflação acelerou em maio na zona do euro, com um aumento dos preços que atingiu 3,2% em termos anuais, contra o índice de 3% do mês anterior, segundo dados divulgados nesta terça-feira (2) pela agência Eurostat.
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Os preços ao consumidor foram impulsionados pelo encarecimento da energia, devido às consequências do conflito no Oriente Médio, assim como pelo aumento dos preços dos serviços e dos produtos industriais.
O aumento está dentro das expectativas dos economistas entrevistados pela agência Bloomberg.
A inflação subjacente (que exclui os itens mais voláteis, como energia e alimentos) aumentou um pouco mais do que o previsto, a 2,5% em termos anuais. Os economistas projetavam 2,4%.
O aumento dos preços na Europa pode obrigar o Banco Central Europeu a elevar sua principal taxa de juros, que está congelada desde o ano passado em 2%. Alguns economistas preveem um aumento da taxa na próxima semana.
Até o momento, a autoridade monetária se recusou a aumentar a taxa, em particular devido à desaceleração do crescimento na zona do euro e à incerteza sobre a duração e à magnitude do "choque energético" vinculado ao conflito no Oriente Médio.
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