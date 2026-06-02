ONU alerta para 80% de probabilidade de episódio de El Niño entre junho e agosto

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) advertiu nesta terça-feira (2) que há 80% de probabilidade de um episódio de El Niño entre junho e agosto, o que aumenta o risco de fenômenos meteorológicos extremos nos próximos meses.

Em sua atualização mais recente, a OMM prevê um "episódio ao menos moderado, e até forte", do fenômeno climático de consequências planetárias.

"Há 80% de probabilidade de que se instaure um episódio de El Niño entre junho e agosto de 2026", afirma o comunicado da OMM.

A nota avalia que "as probabilidades de que o episódio prossiga pelo menos até novembro são próximas ou superam 90%".

Os cientistas denominam como El Niño, e sua fase oposta La Niña, uma variação natural do clima que provoca uma mudança acentuada da temperatura das águas do Oceano Pacífico equatorial.

O fenômeno modifica a circulação atmosférica mundial e pode provocar fenômenos extremos em um grande número de regiões.

Entre o fim de abril e meados de maio, a temperatura da superfície do mar na parte centro-leste do Pacífico equatorial se aproximou dos limiares que caracterizam o fenômeno, um aumento alimentado por temperaturas "excepcionalmente elevadas" abaixo da superfície, que superaram em mais de 6ºC as médias sazonais, destaca a OMM.

"Temos que nos preparar para um episódio de El Niño potencialmente forte, que vai agravar as secas, aumentar as chuvas intensas e agravar o risco de ondas de calor tanto em terra como nos oceanos", alertou a secretária-geral da OMM, Celeste Saulo, citada no comunicado.

O El Niño é caracterizado por um aumento das temperaturas de superfície no centro e no leste do Pacífico equatorial.

O fenômeno acontece a cada dois a sete anos e tem duração de nove a 12 meses.

O último episódio de El Niño, em 2023 e 2024, transformou estes anos nos dois mais quentes já registrados.

O fenômeno cíclico afeta, por efeito dominó, o clima mundial durante vários meses.

- "Alerta climático urgente" -

Para o período junho-julho-agosto, a OMM prevê um conjunto de condições que favorecem "um predomínio de temperaturas acima do normal em quase todas as regiões do planeta", com um risco adicional de estresse térmico, seca em algumas regiões e fenômenos extremos, como inundações ou secas severas.

A organização lembrou que os centros de previsão regionais indicam precipitações "abaixo do normal" durante a temporada de chuvas de junho a setembro na região do Chifre da África, uma monção menos abundante que a média no sul da Ásia e condições mais quentes e mais secas na América Central.

Durante o verão do hemisfério norte, as águas quentes vinculadas ao El Niño também podem favorecer a formação de furacões no Pacífico central e leste, ao mesmo tempo que limitam seu desenvolvimento no Atlântico, acrescentou a OMM.

"O mundo deve tratar este evento pelo que é: um alerta climático urgente", afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres, em um video.

"As condições associadas ao episódio de El Niño vão jogar mais lenha na fogueira de um planeta em aquecimento. As consequências serão sentidas com uma intensidade ainda maior e seu alcance será ainda mais amplo, cruzando fronteiras a uma velocidade devastadora", acrescentou.

Guterres voltou a pedir o "fim da dependência dos combustíveis fósseis".

Segundo a OMM, "não está comprovado que a mudança climática aumente a frequência ou a intensidade dos episódios de El Niño".

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