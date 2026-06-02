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Moçambique denuncia cinco mortes em 'ataques xenófobos' na África do Sul

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Repórter
02/06/2026 06:02

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Cinco moçambicanos morreram no fim de semana em "ataques xenófobos" na África do Sul, denunciou o governo de Moçambique, nas primeiras mortes oficialmente vinculadas aos protestos contra a imigração ilegal. 

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Quase 800 moçambicanos foram afetados na sexta-feira pela violência na cidade costeira sul-africana de Mosselbaai, afirma um comunicado publicado pelo governo de Moçambique. 

Esta região sul-africana registrou, nas últimas semanas, protestos contra a presença de migrantes, assim como a capital financeira Johannesburgo, Durban e áreas da província do Cabo Ociental.

"Lamentavelmente, sete moçambicanos morreram, cinco deles como consequência direta dos ataques xenófobos e os outros dois em um acidente rodoviário", afirma o comunicado. 

A violência motivou 300 moçambicanos a retornarem ao seu país no sábado, segundo a nota. 

"Os mais de 500 restantes permanecem refugiados em um local seguro na província de Cabo Ocidental", enquanto "o processo para sua repatriação já está em curso", acrescenta.

A África do Sul enfrenta ondas recorrentes de violência xenófoba desde 2008, quando dezenas de migrantes foram assassinados e milhares de pessoas foram deslocadas em ataques em todo o território.

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str-ho-br/yad/mas/dbh/fp

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