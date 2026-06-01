Presidente do Uruguai envolvido em polêmica por compra de carro com desconto

O presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, pediu "desculpas" nesta segunda-feira (1º) em meio à polêmica desencadeada no país após vir à tona a informação de que comprou um automóvel com um desconto de cerca de 25 mil dólares (R$ 126 mil) poucos dias antes de assumir a Presidência.

A controvérsia começou quando um programa da rádio uruguaia Carve detectou inconsistências na declaração apresentada por Orsi sobre a compra de uma caminhonete de luxo.

A Presidência apresentou a nota fiscal da compra, no valor de 54 mil dólares (R$ 272 mil) , cerca de 25 mil dólares abaixo do preço pelo qual o veículo era vendido no mercado em fevereiro de 2025, poucos dias antes de sua posse em 1º de março.

Em uma mensagem divulgada pela Presidência, Orsi admitiu que "há dúvidas sobre o como e o porquê" da compra do veículo da marca Hyundai.

"Peço desculpas se minha conduta ofendeu ou prejudicou os interesses de algum indivíduo ou coletivo", afirmou o presidente de esquerda.

Orsi explicou que decidiu comprar o veículo antes de assumir a Presidência por ele apresentar "as características apropriadas para o novo desafio" e porque considerou "razoável" o preço oferecido.

"Se algum órgão de controle considerar que cometi um erro, assumirei a responsabilidade. E, se for entendido que devo pagar a diferença entre o custo real e o valor atual de mercado, farei isso sem demora", ressaltou.

A Junta de Transparência e Ética Pública analisará o caso nos próximos dias, a pedido de integrantes da oposição de centro-direita.

O Uruguai é o país da América Latina percebido como o menos corrupto, segundo a Transparência Internacional.

A polêmica ocorre em um momento em que o presidente uruguaio enfrenta uma queda na aprovação de seu governo, de acordo com diversas consultorias locais.

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