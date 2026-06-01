Órgão de controle da Colômbia rejeita suspeitas de Petro sobre 1º turno presidencial
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A entidade estatal responsável por fiscalizar os agentes públicos na Colômbia rejeitou nesta segunda-feira (1º) as supostas irregularidades denunciadas pelo presidente de esquerda Gustavo Petro na contagem de votos do primeiro turno da eleição presidencial, em que seu candidato ficou em segundo lugar.
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O presidente e seu aliado, o candidato Iván Cepeda, levantaram dúvidas sobre a precisão da apuração preliminar na qual o candidato de extrema direita, Abelardo de la Espriella, venceu por pequena margem e com quem disputará o segundo turno em 21 de junho.
"Não se conhece nenhuma prova ou indício" que sustente as supostas irregularidades apontadas por Petro e Cepeda, declarou Gregorio Eljach, chefe da Procuradoria-Geral, um órgão de controle independente.
Petro sugeriu no X, no domingo, que o software utilizado para a contagem preliminar dos votos, desenvolvido por uma empresa privada, foi alterado e que "centenas de milhares de votos foram acrescentados".
Na segunda-feira, Cepeda moderou sua posição e afirmou que aguardará a apuração definitiva para se pronunciar, embora não tenha "evidências" de "eventuais irregularidades".
A Justiça Eleitoral organiza as eleições na Colômbia e realiza uma contagem rápida no mesmo dia da votação, embora os dados não sejam definitivos.
Paralelamente, é realizada a apuração oficial sob supervisão do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que posteriormente declara e consolida os resultados.
Segundo o órgão, 99,88% das seções eleitorais já haviam sido apuradas na tarde de segunda-feira. O chefe da entidade, Hernán Penagos, disse à rádio Blu que a apuração será concluída "de hoje para amanhã" e que, em seguida, as informações serão entregues ao CNE.
Consultado pela AFP, um responsável do CNE afirmou que os resultados definitivos podem levar "semanas" para serem divulgados.
Por lei, o presidente não tem "competência" na Colômbia para "decidir sobre a aceitação ou não" dos resultados eleitorais, afirmou Eljach.
De la Espriella venceu o primeiro turno no domingo com 43,7% dos votos, enquanto Cepeda obteve 40,9%.
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