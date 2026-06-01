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Pentágono classifica sua sala de imprensa como área restrita

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AFP
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Repórter
01/06/2026 19:14

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O Pentágono anunciou nesta segunda-feira (1º) que sua sala de imprensa passará a ser considerada uma área classificada, com acesso proibido para jornalistas.

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"A Sala de Imprensa do Pentágono foi redesignada como uma Instalação de Informações Compartimentadas Sensíveis" porque sua equipe lida "rotineiramente com material classificado", afirmou o porta-voz interino do Pentágono, Joel Valdez, em comunicado.

"Como resultado, os jornalistas não terão mais permissão para entrar nesse espaço", acrescentou.

O Pentágono começou a aplicar novas restrições aos jornalistas pouco depois de o presidente Donald Trump retornar ao cargo no ano passado.

Oito organizações de mídia, entre elas o The New York Times, o The Washington Post, a CNN, a NBC e a NPR, foram obrigadas a desocupar seus escritórios permanentes no Pentágono, que alegou ser necessário abrir espaço para outros veículos de comunicação, predominantemente conservadores.

Posteriormente, o Pentágono exigiu que os jornalistas que permaneceram assinassem uma nova política de mídia mais restritiva para manter o acesso ao edifício.

Tradicionalmente, os jornalistas podiam circular por determinados corredores do enorme edifício e estabelecer contato com fontes militares.

Veículos americanos como o New York Times e a Fox News, além de organizações internacionais de notícias como a AFP e a Reuters, recusaram-se a fazê-lo, o que levou à revogação de suas credenciais junto ao Pentágono.

Em resposta a uma ação movida pelo The New York Times, um juiz americano decidiu em março que determinados elementos da política violavam a Constituição dos Estados Unidos.

Mas o Pentágono respondeu com restrições ainda mais rígidas, anunciando que fecharia uma área de imprensa conhecida como Corredor dos Correspondentes e informando que todos os jornalistas que acessassem o edifício — inclusive aqueles que assinaram a política de mídia — passariam a necessitar de um acompanhante.

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wd/jz/cr/am

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