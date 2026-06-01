Wall Street fecha com triplo recorde nos principais índices

A bolsa de Nova York fechou com triplo recorde pela quarta vez consecutiva nesta segunda-feira (1º), pois o entusiasmo com a inteligência artificial (IA) ofuscou a falta de avanços nas negociações no Oriente Médio.

O Dow Jones fechou em alta de 0,09% a 51.078,88 pontos, enquanto o Nasdaq avançou 0,42% a 27.086,81 pontos, e o S&P 500 subiu 0,26% a 7.599,96 pontos.

"O mercado não parece preocupado com as tensões geopolíticas (...), apesar dos riscos inflacionários e de desaceleração da economia ligados ao conflito", disse José Torres, da Interactive Brokers.

O presidente americano, Donald Trump, afirmou, nesta segunda, que os diálogos com o Irã avançavam com rapidez, apesar de a agência de notícias iraniana Tasnim ter reportado que Teerã havia interrompido as negociações em protesto pela ofensiva de Israel no Líbano.

Estas declarações fizeram disparar os preços do petróleo.

Mas, apesar das pressões inflacionárias, "os investidores parecem não se cansar" do atual repique do mercado, disse à AFP Christopher Low, da FHN Financial.

E nesta segunda-feira, voltaram seus olhares para as ações tecnológicas.

O boom chegou com o anúncio da Nvidia de novos processadores para computadores portáteis com sistema Windows, para modernizar os dispositivos na era da IA.

A gigante dos chips subiu 6,26%, a 224,36 dólares por ação. A Microsoft subiu 2,28%, a 460,52 dólares por título.

Também registraram alta os fabricantes de computadores Dell (+10,74%) e HP (+3,34%), assim como outros grandes nomes da tecnologia, como Oracle (+9,87%) e Micron (+6,56%).

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