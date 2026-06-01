Espanha e Uruguai, dois campeões frente a frente no Grupo H da Copa do Mundo

Espanha e Uruguai, duas das oito seleções que integram o seleto clube dos campeões mundiais, dividem o Grupo H da Copa do Mundo de 2026 com Arábia Saudita, ansiosa por repetir o feito histórico que alcançou contra a Argentina em 2022, e Cabo Verde, estreante no torneio.

Espanhóis e uruguaios disputarão em Guadalajara no dia 27 de junho o duelo da terceira rodada que poderá ser crucial na sequência do Mundial: o segundo do Grupo G pega na fase de 16-avos de final o líder do Grupo J, que seria a Argentina, se as previsões se confirmarem.

ESPANHA

. Participações: 16. Melhor resultado: campeã (2010). Ranking da Fifa: 2°

. Técnico: Luis de la Fuente

Sucessor de Luis Enrique após a decepção da Copa de 2022, quando a Espanha caiu nas oitavas de final diante do Marrocos, De la Fuente conquistou dois títulos e um vice em três anos.

Levantou a Liga das Nações da Uefa em 2023 e, um ano depois, a Eurocopa, a quarta da Espanha. Posteriormente, ficou a um passo de repetir o título da Liga das Nações em 2025, mas perdeu nos pênaltis para Portugal.

. Destaque: Lamine Yamal

Grande promessa do futebol mundial, Yamal chega à sua primeira Copa do Mundo precisando de ritmo após a lesão muscular que sofreu no final de abril.

O atacante do Barcelona, que completará 19 anos no dia 13 de junho, foi fundamental no título da Euro em 2024.

Yamal lidera uma equipe na qual seu companheiro de Barça Pedri também se destaca, e que conta com o vencedor da Bola de Ouro de 2024, Rodri, que quer voltar ao seu melhor nível após uma grave lesão no joelho.

URUGUAI

. Participações: 14. Melhor resultado: campeão (1930 e 1950). Ranking da Fifa: 17º

. Técnico: Marcelo Bielsa (Argentina)

Aos 70 anos, "El Loco" Bielsa encara sua terceira Copa do Mundo, depois de decepcionar com a Argentina em 2002, quando não conseguiu passar da fase de grupos, e de comandar o Chile em 2010, quando deixou uma boa impressão mesmo com a derrota por 3 a 0 para o Brasil nas oitavas de final.

O treinador tem tido dificuldades para implementar sua filosofia na 'Celeste', uma seleção que sofre para marcar gols, e chegou até a ter atritos públicos com os jogadores.

. Destaque: Federico Valverde

O meio-campista de 27 anos chega para o Mundial após a temporada mais turbulenta de sua carreira.

Seus problemas com o técnico Xabi Alonso, demitido do Real Madrid em janeiro, tornaram-se irrelevantes em comparação com o final da temporada, quando Valverde foi parar no hospital com um traumatismo craniano após uma briga no vestiário com o francês Aurélien Tchouaméni.

Duas semanas afastado, uma multa de 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões) aplicada pelo clube e muitas vozes pedindo sua saída encerraram sua temporada desastrosa, embora ele ainda tenha a Copa do Mundo para tentar recuperar seu prestígio.

ARÁBIA SAUDITA

. Participações: 6. Melhor resultado: oitavas de final (1994). Ranking da Fifa: 61°

. Técnico: Georgios Donis (Grécia)

O ex-jogador da seleção grega Georgios Donis, de 56 anos, assumiu o cargo no final de abril, menos de dois meses antes da Copa do Mundo, no lugar do francês Hervé Renard, que comandou a equipe na edição de 2022.

Donis, com grande experiência como treinador na liga saudita, em plena ascensão, comandava o Al-Khaleej antes de chegar à seleção e conhece a fundo os jogadores.

. Destaque: Salem Al-Dawsari

O autor do gol da vitória na fase de grupos por 2 a 1 sobre a Argentina, que viria a ser campeã mundial no Catar, e grande nome no maior momento da história do futebol saudita, Al-Dawsari continua em boa fase aos 34 anos.

CABO VERDE

. Participações: nenhuma até 2026. Ranking da Fifa: 69º

. Técnico: Pedro Leitão, o "Bubista"

Ex-jogador da seleção de Cabo Verde, Bubista, de 56 anos, está no cargo desde 2020 e conseguiu a histórica primeira participação do país para a Copa do Mundo, um feito notável para um pequeno arquipélago com uma população de pouco mais de meio milhão de habitantes.

"Cabo Verde vai ao torneio para competir com garra, humildade e coragem. Queremos celebrar esta oportunidade inédita", observou o treinador em meados de maio, em entrevista à plataforma Coaches' Voice.

. Destaque: Ryan Mendes

Experiência e liderança, além de velocidade e precisão. Ryan Mendes, de 36 anos, é a referência dos 'Tubarões Azuis'.

O atacante do Igdir, da segunda divisão turca, Mendes é o maior artilheiro da história da seleção de Cabo Verde com 22 gols em 95 jogos.

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