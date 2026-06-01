Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Petróleo fecha em alta em meio à incerteza sobre acordo EUA-Irã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/06/2026 18:04

compartilhe

SIGA

Os preços do petróleo fecharam em forte alta nesta segunda-feira (1º), diante do temor dos operadores de uma suspensão dos diálogos entre Washington e Teerã para encerrar o conflito no Oriente Médio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Brent do Mar do Norte para entrega em agosto - no primeiro dia da negociação deste contrato de referência - fechou em alta de 4,24%, a 94,98 dólares o barril. Chegou a ser negociado a 97,79 dólares o barril durante a sessão.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em julho subiu 5,49%, a 92,16 dólares o barril.

"O mercado espera um acordo há várias semanas, em vão", disse à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

O presidente americano, Donald Trump, afirmou, nesta segunda-feira, que os diálogos com o Irã avançavam com rapidez, apesar de a agência iraniana de notícias Tasnim ter informado que Teerã tinha interrompido as negociações em protesto contra a ofensiva de Israel no Líbano.

"As conversas continuam em um ritmo rápido com a República Islâmica do Irã", disse Trump em sua conta na plataforma Truth Social.

A expectativa era que se chegasse a um acordo antes do fim da semana passada. Mas esta perspectiva parece se distanciar, assim como a esperança de um retorno ao tráfego normal pelo Estreito de Ormuz, por onde antes da guerra passava cerca de um quinto da produção de hidrocarbonetos do mundo.

Outro motivo de preocupação é que "as reservas estratégicas de petróleo e os inventários comerciais continuam diminuindo", disse Lipow.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-pml-ni/myl/lb/nn/mvv/am

Tópicos relacionados:

comercio energia eua ira mercado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay