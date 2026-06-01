Petróleo fecha em alta em meio à incerteza sobre acordo EUA-Irã

Os preços do petróleo fecharam em forte alta nesta segunda-feira (1º), diante do temor dos operadores de uma suspensão dos diálogos entre Washington e Teerã para encerrar o conflito no Oriente Médio.

O Brent do Mar do Norte para entrega em agosto - no primeiro dia da negociação deste contrato de referência - fechou em alta de 4,24%, a 94,98 dólares o barril. Chegou a ser negociado a 97,79 dólares o barril durante a sessão.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em julho subiu 5,49%, a 92,16 dólares o barril.

"O mercado espera um acordo há várias semanas, em vão", disse à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

O presidente americano, Donald Trump, afirmou, nesta segunda-feira, que os diálogos com o Irã avançavam com rapidez, apesar de a agência iraniana de notícias Tasnim ter informado que Teerã tinha interrompido as negociações em protesto contra a ofensiva de Israel no Líbano.

"As conversas continuam em um ritmo rápido com a República Islâmica do Irã", disse Trump em sua conta na plataforma Truth Social.

A expectativa era que se chegasse a um acordo antes do fim da semana passada. Mas esta perspectiva parece se distanciar, assim como a esperança de um retorno ao tráfego normal pelo Estreito de Ormuz, por onde antes da guerra passava cerca de um quinto da produção de hidrocarbonetos do mundo.

Outro motivo de preocupação é que "as reservas estratégicas de petróleo e os inventários comerciais continuam diminuindo", disse Lipow.

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