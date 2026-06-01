Dezenas de países denunciam Rússia na ONU por incidente com drone na Romênia

Dezenas de países denunciaram a Rússia na Organização das Nações Unidas, nesta segunda-feira (1º), por um ataque com drone, atribuído a Moscou, contra um edifício residencial na Romênia.

Um menino de 14 anos e uma mulher de 53 foram hospitalizados, na última sexta-feira, após o ataque em um bloco de apartamentos em Galati, perto da fronteira da Romênia com a Ucrânia.

"Tal comportamento é inaceitável sob a lei internacional e deve parar", disse a ministra das Relações Exteriores da Romênia, Oana-Silvia Toiu, em um comunicado em nome dos 56 Estados-membros da ONU, incluindo vários da União Europeia e da Otan.

O governo romeno afirmou que há evidências nos destroços que mostram que o drone foi disparado pelas forças russas. A embaixada da Rússia na Romênia acusou a Ucrânia de organizar uma provocação.

O ataque é o primeiro impacto de um drone em um edifício residencial fora da Ucrânia desde que a Rússia iniciou a invasão em grande escala em 2022.

"As violações do espaço aéreo por parte de drones russos sobre a Romênia e outros parceiros da Europa Central e Oriental têm ocorrido de forma reiterada desde o início da guerra russa na Ucrânia e são consequência direta das táticas de escalada adotadas pela Rússia em seus ataques contra a Ucrânia", disse Toiu.

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