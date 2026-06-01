Sabalenka elimina Osaka e vai às quartas em Roland Garros

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, se classificou para as quartas de final do torneio de Roland Garros ao derrotar a japonesa Naomi Osaka (N.16) nesta segunda-feira (1º).

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-3, em uma hora e 28 minutos na quadra Philippe Chatrier.

Este foi o terceiro duelo entre ambas as tenistas em 2026, e o terceiro com vitória de Sabalenka, que também venceu nos WTA 1000 de Indian Wells e de Madri.

Fortes no saque, as duas jogadoras mantiveram o jogo equilibrado até o 11º game, quando a bielorrussa conseguiu uma quebra e depois fechou o primeiro set com um ace, seu sétimo na partida.

A segunda parcial também começou com equilíbrio (3-3), até Sabalenka dominar os potentes saques de Osaka, que ultrapassavam os 180 km/h, conseguir outra quebra, confirmá-la no game seguinte e selar a vitória quebrando mais uma vez o serviço da japonesa.

Na próxima fase, a número 1 do mundo lutará por uma vaga na semifinal contra a russa Diana Shnaider (N.23), que horas antes eliminou a americana Madison Keys (N.19).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aco/hpa/dam/ma/cb/am