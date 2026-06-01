Enciso e Almirón lideram lista de convocados do Paraguai para a Copa do Mundo

Com os atacantes Julio Enciso e Miguel Almirón liderando a equipe, e sem grandes surpresas, a Associação Paraguaia de Futebol divulgou nesta segunda-feira (1º) a lista oficial de 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026.

Sem disputar o torneio desde a edição de 2010, a seleção paraguaia também contará com a presença do meio-campista Diego Gómez, do Brighton, e dos zagueiros Omar Alderete, do Sunderland, e Gustavo Gómez, do Palmeiras.

A novidade é o lateral-esquerdo Alexandro Maidana, de 20 anos, jogador do Talleres (Argentina) que entrou no lugar de Mathías Villasanti, do Grêmio, que está lesionado.

Além de Gómez, a lista tem outros seis jogadores que atuam no futebol brasileiro: Fabián Balbuena (Grêmio), Junior Alonso (Atlético-MG), Damián Bobadilla (São Paulo), Maurício e Ramón Sosa (Palmeiras) e Isidro Pitta (Bragantino).

O Paraguai estreia na Copa do Mundo no dia 12 de junho contra os anfitriões dos Estados Unidos, pelo Grupo D, que também conta com Turquia e Austrália.

-- Lista de convocados do Paraguai:

- Goleiros: Roberto Fernández (Cerro Porteño/PAR), Orlando Gill (San Lorenzo/ARG), Gastón Olveira (Olimpia/PAR).

- Defensores: Gustavo Velázquez (Cerro Porteño/PAR), Juan José Cáceres (Dínamo de Moscou/RUS), Gustavo Gómez (Palmeiras/BRA), Omar Alderete (Sunderland/ING), Fabián Balbuena (Grêmio/BRA), José Canale (Lanús/ARG), Junior Alonso (Atlético-MG/BRA), Alexandro Maidana (Talleres/ARG).

- Meio-campistas: Diego Gómez (Brighton/ING), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps/CAN), Damián Bobadilla (São Paulo/BRA), Matías Galarza (Atlanta United/EUA), Braian Ojeda (Orlando City/EUA), Mauricio(Palmeiras/BRA), Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain/EAU).

- Atacantes: Gustavo Caballero (Portsmouth/ING) Miguel Almirón (Atlanta United/EUA), Julio Enciso (Strasbourg/FRA), Ramón Sosa (Palmeiras/BRA), Antonio Sanabria (Cremonese/ITA), Alex Arce (Independiente Rivadavia/ARG), Gabriel Ávalos (Independiente/ARG), Isidro Pitta (Bragantino/BRA).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

hro/tev/lm/raa/cb/am