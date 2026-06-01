Auger-Aliassime vence com autoridade e avança às quartas em Roland Garros

O tenista canadense Felix Auger-Aliassime, número 6 do mundo, venceu com autoridade o chileno Alejandro Tabilo (N.36) nesta segunda-feira (1º) e avançou pela primeira vez às quartas de final do torneio de Roland Garros.

Auger-Aliassime fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 7-5 e 6-1, em pouco mais de duas horas na quadra Philippe Chatrier.

"Espero chegar na final. O cenário hoje foi ideal, foi realmente um jogo muito bom para mim. É o melhor tênis que joguei desde o início do torneio e espero que continue assim", declarou o canadense de 25 anos após a partida.

Ao lado do alemão Alexander Zverev (N.3), Auger-Aliassime é um dos dois membros do Top 10 que seguem na disputa após a queda de vários favoritos na primeira semana de competição.

Contra Tabilo, o canadense conseguiu uma quebra no quarto game do primeiro set e salvou dois break points quando o chileno tentou reagir no game seguinte. Na sequência, fechou a parcial com autoridade, vencendo os quatro games seguintes sem perder pontos em seu saque.

No segundo set, Auger-Aliassime quebrou o saque adversário uma única vez, no 11º game, antes de fechar o jogo com um arrasador 6-1 em apenas 26 minutos na terceira parcial.

Seu próximo adversário será o italiano Flavio Cobolli (N.14), que eliminou o americano Zachary Svajda (N.85).

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