Berrettini vence carrasco de Sinner e vai às quartas em Roland Garros

O tenista italiano Matteo Berrettini, número 105 do mundo, se garantiu nas quartas de final de Roland Garros ao derrotar nesta segunda-feira (1º) o argentino Juan Manuel Cerúndolo (N.56), que na segunda rodada eliminou Jannik Sinner, líder do ranking da ATP.

Berrettini fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 7-6 (7/3) e 7-6 (8/6), em duas horas e 33 minutos na quadra Suzanne Lenglen.

"O tênis é o amor da minha vida, caso contrário, eu não continuaria voltando depois de todos os contratempos, das lesões", disse o italiano de 30 anos ao final da partida.

"Houve momentos em que foi realmente difícil voltar e bater na bola... Mas agora estou de volta, e isso é graças a eles [sua equipe], à minha personalidade e à minha resiliência", acrescentou.

Berrettini é o jogador com o ranking mais baixo a alcançar as quartas de final na chave masculina de Roland Garros desde o russo Igor Andreev em 2007.

"Eu me sinto muito bem, estou feliz... Por isso estou aqui, só quero aproveitar esta atmosfera com a minha equipe, com a minha família", acrescentou o jogador.

Seu adversário nas quartas sairá do confronto entre o americano Frances Tiafoe (N.22) e o também italiano Matteo Arnaldi (N.104).

Berrettini, que perdeu a final de Wimbledon em 2021 para Novak Djokovic, é o único finalista de Grand Slam em seu lado da chave, e um dos apenas dois ainda vivos no torneio masculino, ao lado do alemão Alexander Zverev.

"Há tantos jogadores jogando um tênis incrível... O tênis é imprevisível. Estou tentando dar o meu melhor, estou focado no meu jogo e quero saborear esta vitória", declarou.

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