Monaco demite técnico Sébastien Pocognoli e Filipe Luís é candidato a substituto

AFP
AFP
01/06/2026 15:26

O Monaco anunciou nesta segunda-feira (1º) a demissão do técnico belga Sébastien Pocognoli, que chegou ao clube em outubro de 2025.

Segundo vários veículos de imprensa, o cargo pode ser ocupado por Filipe Luís, livre no mercado desde a sua saída do Flamengo, em março.

O contrato de Pocognoli ia até junho de 2027, mas foi rescindido após a decepcionante temporada da equipe, que terminou o Campeonato Francês na sétima posição, muito longe da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, objetivo inicial.

O belga de 38 anos chegou ao clube do Principado em outubro do ano passado, vindo do Union Saint-Gilloise para substituir o austríaco Adi Hütter.

Pocognoli deixa o cargo após 16 vitórias, nove empates e 13 derrotas (dez no Campeonato Francês) entre todas as competições.

