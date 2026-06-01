Monaco demite técnico Sébastien Pocognoli e Filipe Luís é candidato a substituto
O Monaco anunciou nesta segunda-feira (1º) a demissão do técnico belga Sébastien Pocognoli, que chegou ao clube em outubro de 2025.
Segundo vários veículos de imprensa, o cargo pode ser ocupado por Filipe Luís, livre no mercado desde a sua saída do Flamengo, em março.
O contrato de Pocognoli ia até junho de 2027, mas foi rescindido após a decepcionante temporada da equipe, que terminou o Campeonato Francês na sétima posição, muito longe da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, objetivo inicial.
O belga de 38 anos chegou ao clube do Principado em outubro do ano passado, vindo do Union Saint-Gilloise para substituir o austríaco Adi Hütter.
Pocognoli deixa o cargo após 16 vitórias, nove empates e 13 derrotas (dez no Campeonato Francês) entre todas as competições.
