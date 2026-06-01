Estátua gigante de Messi na Índia é retirada por questões de segurança

Uma estátua gigante do astro argentino Lionel Messi na Índia foi retirada nesta segunda-feira (1º) após ter sido constatado que ela balançava perigosamente devido ao vento, informaram as autoridades.

Guindastes e cordas foram utilizados para desmontar a escultura de 21 metros em Calcutá, capital do estado de Bengala Ocidental, antes de ela ser levada em um caminhão.

"A estátua foi removida na tarde de segunda-feira, depois que moradores reclamaram que ela estava balançando com o vento", disse à AFP o legislador estadual Sharadwat Mukherjee.

De acordo com Mukherjee, a estátua será armazenada em um depósito do governo enquanto as autoridades decidem sobre um novo local.

A escultura dourada, que retrata Messi erguendo o troféu da Copa do Mundo, foi inaugurada em dezembro, durante a passagem do craque argentino pela Índia.

O monumento tem sido alvo de controvérsia em meio a um cenário de mudanças políticas em Bengala Ocidental, onde, no mês passado, o partido nacionalista hindu do primeiro-ministro Narendra Modi, o Bharatiya Janata Party (BJP), obteve uma vitória esmagadora nas eleições, derrotando o partido de oposição Trinamool Congress (TMC).

A estátua foi encomendada pela ex-ministra-chefe e líder do TMC, Mamata Banerjee, e criticada pelo novo ministro dos Esportes, Nisith Pramanik, do BJP, que a descreveu como "antiestética".

A Índia, uma nação de 1,4 bilhão de habitantes, é uma potência no críquete, mas não tem peso no cenário internacional do futebol, ocupando a 142ª posição no ranking da Fifa.

O futebol, no entanto, é o segundo esporte favorito do país, de acordo com uma pesquisa recente feita pela empresa de dados Nielsen.

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