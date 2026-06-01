Serena Williams retornará ao circuito no WTA 500 de Queen's

Serena Williams retornará ao tênis profissional no torneio de duplas femininas do WTA 500 de Queen's, que será disputado entre 8 e 14 de junho, anunciaram os organizadores nesta segunda-feira (1º).

Aos 44 anos, Serena não joga desde a eliminação na terceira rodada do US Open de 2022.

"As boas notícias se espalham rápido", postou nas redes sociais a americana, vencedora de 23 Grand Slams em simples.

Seu possível retorno era cogitado desde dezembro do ano passado, quando veio à tona que ela havia se inscrito no programa antidoping, um pré-requisito para poder voltar a jogar no circuito.

Na ocasião, Serena negou que estivesse planejando retornar e publicou nas redes sociais: "Não vou voltar. Essa repercussão é uma loucura".

No entanto, ela recebeu um convite para a chave de duplas femininas do WTA 500 de Queen's, em Londres. Segundo a imprensa, ela jogará ao lado da jovem canadense Victoria Mboko.

"O Queen's Club parece o lugar perfeito para começar este novo capítulo", disse Serena, sete vezes campeã de Wimbledon.

"A grama me deu alguns dos momentos mais significativos da minha carreira e estou empolgada para voltar a competir em um dos palcos mais icônicos deste esporte", acrescentou.

"Serena Williams é uma das maiores atletas que o mundo já viu, e estamos muito felizes com o seu retorno ao tênis", disse a diretora do torneio, Laura Robson.

Em 2022, Serena disse que não queria usar a palavra "aposentada" e explicou que estava "evoluindo" afastando-se do tênis.

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