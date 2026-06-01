James Milner anuncia aposentadoria do futebol aos 40 anos

O meio-campista James Milner, ex-jogador de Manchester United e Liverpool, entre outros clubes, anunciou nesta segunda-feira (1º) sua aposentadoria do futebol aos 40 anos, após uma trajetória de 24 temporadas na Premier League, um recorde no futebol inglês.

Milner, que após deixar Anfield passou as últimas três temporadas no Brighton, iniciou a carreira em seu clube de infância, o Leeds, e foi três vezes campeão inglês: duas com os 'Citizens' e uma com os 'Reds', com quem também conquistou a Liga dos Campeões em 2019.

Ele quebrou o recorde de maior número de jogos disputados na Premier League em fevereiro deste ano e encerra sua carreira com um total de 658 atuações na primeira divisão do futebol inglês.

"Depois de 24 temporadas na Premier League, sinto que é o momento certo para encerrar minha carreira como jogador", disse Milner em um comunicado no Instagram.

"Desde que estreei pelo Leeds aos 16 anos e me tornei o jogador mais jovem a marcar um gol na Premier League, nunca poderia sonhar com a carreira que tive", concluiu o agora ex-jogador, que vestiu a camisa da seleção da Inglaterra em 61 jogos, tendo disputado a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012.

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