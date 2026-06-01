Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Lille anuncia Davide Ancelotti como novo técnico

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/06/2026 12:08

compartilhe

SIGA

Após encerrar sua passagem pelo Brasil, onde trabalhou na Seleção como assistente do pai, Carlo Ancelotti, e comandou o Botafogo, Davide Ancelotti foi anunciado nesta segunda-feira (1º) como novo técnico do Lille, da França.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Davide chega para substituir Bruno Génésio, que levou a equipe à próxima edição Liga dos Campeões após terminar o Campeonato Francês na terceira colocação.

"Ele é um grande profissional, com todas as qualidades e competências do treinador moderno", declarou o presidente do Lille, Olivier Létang, em comunicado divulgado pelo clube.

Aos 36 anos, Davide Ancelotti comandará uma equipe europeia sozinho pela primeira vez. Seu único trabalho como treinador principal foi no Botafogo, numa passagem que durou seis meses em 2025.

Ele passou a maior parte da carreira trabalhando como auxiliar do pai, em Bayern de Munique (2016-2017), Napoli (2018-2019), Everton (2019-2021) e Real Madrid (2021-2025).

Depois de deixar o clube merengue, Davide acompanhou 'Carletto' no início da passagem pela Seleção Brasileira, à qual retornou após o período no Botafogo, que sob seu comando terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado na sexta posição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rbo/mcd/pc/cb/aa

Tópicos relacionados:

bra esp fbl fra ita

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay