Lille anuncia Davide Ancelotti como novo técnico

Após encerrar sua passagem pelo Brasil, onde trabalhou na Seleção como assistente do pai, Carlo Ancelotti, e comandou o Botafogo, Davide Ancelotti foi anunciado nesta segunda-feira (1º) como novo técnico do Lille, da França.

Davide chega para substituir Bruno Génésio, que levou a equipe à próxima edição Liga dos Campeões após terminar o Campeonato Francês na terceira colocação.

"Ele é um grande profissional, com todas as qualidades e competências do treinador moderno", declarou o presidente do Lille, Olivier Létang, em comunicado divulgado pelo clube.

Aos 36 anos, Davide Ancelotti comandará uma equipe europeia sozinho pela primeira vez. Seu único trabalho como treinador principal foi no Botafogo, numa passagem que durou seis meses em 2025.

Ele passou a maior parte da carreira trabalhando como auxiliar do pai, em Bayern de Munique (2016-2017), Napoli (2018-2019), Everton (2019-2021) e Real Madrid (2021-2025).

Depois de deixar o clube merengue, Davide acompanhou 'Carletto' no início da passagem pela Seleção Brasileira, à qual retornou após o período no Botafogo, que sob seu comando terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado na sexta posição.

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