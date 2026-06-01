Irã suspende negociações com EUA, afirma meio iraniano

O Irã suspendeu as negociações com os Estados Unidos para acabar com a guerra no Oriente Médio, afirmou a agência de notícias iraniana Tasnim nesta segunda-feira (1º).

A decisão, segundo a Tasnim, foi tomada devido aos "crimes" que Israel "continua cometendo" no Líbano e às violações "em todas as frentes" do cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos alcançado em 8 de abril.

"A equipe negociadora iraniana suspende, portanto, o diálogo e a troca de textos através dos mediadores", indicou o meio de comunicação.

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