Irã suspende negociações com EUA, afirma meio iraniano
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O Irã suspendeu as negociações com os Estados Unidos para acabar com a guerra no Oriente Médio, afirmou a agência de notícias iraniana Tasnim nesta segunda-feira (1º).
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A decisão, segundo a Tasnim, foi tomada devido aos "crimes" que Israel "continua cometendo" no Líbano e às violações "em todas as frentes" do cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos alcançado em 8 de abril.
"A equipe negociadora iraniana suspende, portanto, o diálogo e a troca de textos através dos mediadores", indicou o meio de comunicação.
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