Ucrânia foi alvo de número recorde de drones russos em maio, segundo análise da AFP

A Rússia atacou a Ucrânia com um número recorde de drones de longo alcance em maio, segundo uma análise da AFP com base em dados da Força Aérea ucraniana.

Segundo dados diários, a Rússia lançou 8.150 drones de longo alcance contra a Ucrânia em maio, 24% a mais do que em abril.

O número de mísseis russos também está entre os mais altos desde o início do conflito: 211 em maio, incluindo um míssil balístico de alcance intermediário Oreshnik, capaz de transportar ogivas nucleares, usado pela terceira vez desde o início da invasão russa em 2022.

Esse número recorde de ataques com drones de longo alcance ocorreu apesar de uma trégua de três dias iniciada em 9 de maio, que reacendeu brevemente as esperanças de retomada das negociações para o fim da guerra.

Rússia e Ucrânia se acusaram mutuamente de violar essa trégua, anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Em meados de maio, a Rússia lançou um de seus piores ataques contra a capital ucraniana Kiev, onde um míssil deixou aproximadamente 20 mortos ao destruir grande parte de um prédio residencial.

A Ucrânia afirma ter interceptado 91% dos drones e mísseis russos em maio.

O país desenvolveu um sistema pioneiro de defesa aérea antidrones, mas continua dependente do fornecimento de seus aliados ocidentais para se defender de ataques com mísseis.

As autoridades ucranianas têm alertado repetidamente que as reservas de munição dos sistemas de mísseis são insuficientes.

No final de maio, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, solicitou a Trump o fornecimento de mais mísseis para os sistemas de defesa aérea Patriot da Ucrânia.

A guerra no Oriente Médio, na qual os aliados dos EUA utilizaram grandes quantidades de munição de defesa aérea para proteger instalações no Golfo, agravou a escassez que a Ucrânia enfrenta desde o início da invasão russa.

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