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Irã condiciona acordo com EUA a cessar-fogo efetivo no Líbano

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AFP
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Repórter
01/06/2026 06:14

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O Irã condicionou nesta segunda-feira (1) qualquer acordo com os Estados Unidos à implementação de um cessar-fogo efetivo no Líbano e acusou Washington de seguir violando a trégua após bombardeios noturnos.

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"Insistimos que um cessar-fogo no Líbano é uma condição essencial para qualquer acordo destinado a acabar com a guerra", declarou o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baqaei, em sua entrevista coletiva semanal, enquanto Israel amplia sua ofensiva no Líbano. 

Baqaei acusou Washington de continuar violando o cessar-fogo com Teerã após as recentes ofensivas americanas contra o território iraniano, que desencadearam represálias militares da República Islâmica.

"Os Estados Unidos também estão violando o cessar-fogo, inclusive nesta manhã", declarou Baqaei. Ele insistiu que o Irã não hesitará em adotar todas as medidas que considerar necessárias para defender sua segurança nacional. 

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores reiterou que o programa nuclear iraniano não faz parte, no momento, das negociações em curso com os Estados Unidos que pretendem acabar de maneira duradoura com a guerra no Oriente Médio. 

"Não aconteceu nenhuma negociação sobre os detalhes do dossiê nuclear. Nesta etapa, nossa prioridade é encerrar a guerra", afirmou, depois que o presidente americano Donald Trump declarou ter obtido garantias do Irã de que não desenvolverá armas nucleares.

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ap-mz/axn/meb/pc/fp

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