Governo de Israel ordena bombardeio contra alvos no sul de Beirute
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Israel Katz, anunciaram nesta segunda-feira (1) que ordenaram ao Exército que bombardeie o sul de Beirute, reduto do movimento pró-iraniano Hezbollah.
Em um comunicado conjunto, Netanyahu e Katz afirmam que deram "instruções ao Exército para atacar alvos terroristas" no sul da capital libanesa, após "as repetidas violações do cessar-fogo no Líbano por parte da organização terrorista Hezbollah e dos ataques contra nossas cidades e cidadãos".
