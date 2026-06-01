Nvidia lança chip potente para laptops com Windows

A Nvidia apresentou nesta segunda-feira (1) um chip potente para laptops com Windows, com o objetivo de consolidar sua posição no mercado de computadores pessoais (PC) com inteligência artificial (IA).

"Microsoft e Nvidia vão reinventar o PC. Este vai ser o novo PC", declarou Jensen Huang, CEO do grupo de tecnologia americano Nvidia, ao lançar o chip RTX Spark antes da feira de tecnologia Computex, em Taipé.

Segundo analistas, o lançamento pretende desafiar rivais como Apple, Intel e AMD no domínio do mercado de PCs, embora os novos aparelhos possam ter um preço elevado.

Também representa uma tentativa de diversificação da Nvidia no mercado consumidor, apesar dos lucros substanciais obtidos com a enorme demanda por seus processadores para centros de dados por parte dos gigantes da tecnologia.

"Se você quiser rodar biologia digital, sem problema. Se quiser fazer processamento sísmico, sem problema. Quer astrofísica, sem problema", acrescentou Huang.

"Microsoft e Nvidia otimizaram tudo meticulosamente para que este computador literalmente execute tudo o que o mundo já criou e, além disso, agora roda agentes. É um computador incrível", disse.

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