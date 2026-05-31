Marcelo Flores sofre lesão no joelho e vai desfalcar o Canadá na Copa do Mundo

31/05/2026 19:42

O meia-atacante Marcelo Flores vai desfalcar o Canadá na Copa do Mundo de 2026 após sofrer uma lesão no joelho no sábado, durante a final da Copa dos Campeões da Concacaf em que seu clube, o Tigres, perdeu para o Toluca nos pênaltis. 

Flores entrou na reta final do segundo tempo (75') e durante uma jogada de ataque dentro da área do Toluca, prendeu o pé no gramado e precisou ser substituído, ao não  conseguir se apoiar. 

"Marcelo Flores sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito", anunciou o Tigres neste domingo, em um comunicado. 

O clube afirmou ainda que o jovem atacante "será submetido a uma cirurgia nos próximos dias". 

O jogador de 22 anos, que optou por representar a seleção canadense em detrimento da mexicana, havia sido anunciado na sexta-feira como um dos 26 convocados pelo técnico Jesse Marsch para a disputa da Copa do Mundo.

