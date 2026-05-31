João Fonseca vence Ruud e avança às quartas de final de Roland Garros
compartilheSIGA
Após eliminar Novak Djokovic na terceira rodada de Roland Garros, o brasileiro João Fonseca (nº 30 do ranking da ATP) confirmou sua excelente fase ao derrotar o bicampeão do torneio Casper Ruud (nº 16) neste domingo (31), e avançou assim às quartas de final de um Grand Slam pela primeira vez.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Sob o olhar atento de seu compatriota Gustavo Kuerten, o último brasileiro a chegar às quartas de final de um 'major' (Roland Garros 2004), o carioca de 19 anos venceu com parciais de 7-5, 7-6 (10/8), 5-7 e 6-3, após uma partida extremamente equilibrada nos três primeiros sets.
Na próxima rodada, Fonseca vai enfrentar o tcheco Jakub Mensik (nº 27) em um confronto no qual o vencedor alcançará sua primeira semifinal de Grand Slam.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
dga-pm/cl/aam