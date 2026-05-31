Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

João Fonseca vence Ruud e avança às quartas de final de Roland Garros

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
31/05/2026 19:42

compartilhe

SIGA

Após eliminar Novak Djokovic na terceira rodada de Roland Garros, o brasileiro João Fonseca (nº 30 do ranking da ATP) confirmou sua excelente fase ao derrotar o bicampeão do torneio Casper Ruud (nº 16) neste domingo (31), e avançou assim às quartas de final de um Grand Slam pela primeira vez. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Sob o olhar atento de seu compatriota Gustavo Kuerten, o último brasileiro a chegar às quartas de final de um 'major' (Roland Garros 2004), o carioca de 19 anos venceu com parciais de 7-5, 7-6 (10/8), 5-7 e 6-3, após uma partida extremamente equilibrada nos três primeiros sets. 

Na próxima rodada, Fonseca vai enfrentar o tcheco Jakub Mensik (nº 27) em um confronto no qual o vencedor alcançará sua primeira semifinal de Grand Slam.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dga-pm/cl/aam

Tópicos relacionados:

tenis

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay