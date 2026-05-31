Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Pulisic encerra jejum de gols na vitória dos EUA sobre o Senegal (3-2) em amistoso

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
31/05/2026 19:20

compartilhe

SIGA

A seleção dos Estados Unidos, uma das coanfitriãs da Copa do Mundo de 2026, derrotou o Senegal por 3 a 2 neste domingo (31), no primeiro de dois amistosos de preparação para o Mundial, graças a uma atuação de destaque de Christian Pulisic. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Pulisic, de 27 anos, marcou seu primeiro gol de 2026, e seu primeiro pela seleção americana desde novembro de 2024. 

O atacante do Milan aproveitou um bom passe de Ricardo Pepi para driblar o goleiro Mory Diaw, ampliando o placar para 2 a 0 a favor dos donos da casa, aos 20 minutos de jogo, no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte. 

Mais cedo, Pulisic havia avançado pela esquerda superando dois defensores e dado uma assistência para Sergiño Dest, que finalizou de primeira, da entrada da pequena área, para abrir o placar com apenas sete minutos de jogo. 

O técnico do 'Team USA', o argentino Mauricio Pochettino, realizou dez substituições no início do segundo tempo, com o objetivo de gerenciar a carga física dos jogadores e prevenir lesões. 

Senegal conseguiu empatar a partida no segundo tempo graças a dois gols do ex-astro do Liverpool, Sadio Mané, antes de Folarin Balogun marcar o gol da vitória para os americanos (63'). 

Os Estados Unidos encerrarão sua preparação para a Copa do Mundo enfrentando a Alemanha no Soldier Field, em Chicago, no sábado. Já Senegal também disputará seu último amistoso, contra a Arábia Saudita, no Toyota Field, em San Antonio, no Texas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str/cl/aam

Tópicos relacionados:

2026 amistoso fbl sen usa wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay