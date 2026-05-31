Alemanha arranca rumo à Copa do Mundo com goleada de 4 a 0 sobre a Finlândia

A Alemanha derrotou a Finlândia por 4 a 0 neste domingo (31), em Mainz, em uma de suas duas partidas de preparação para a Copa do Mundo de 2026 e seu único jogo em casa antes de embarcar para os Estados Unidos.

Deniz Undav abriu o placar aos 34 minutos e no segundo tempo Florian Wirtz (48'), novamente Undav (57') e Jamal Musiala (63') completaram a goleada.

"Foi uma noite perfeita, com minha família aqui, uma vitória... e contribuí participando de três gols. Não dava para pedir mais nada", comemorou Undav.

Após um dia de descanso na segunda-feira, os alemães voarão para Chicago na terça para a segunda fase de sua preparação para o Mundial de 2026 (de 11 de junho a 19 de julho), que inclui um último amistoso contra os Estados Unidos, em 6 de junho às 15h30 (horário de Brasília).

No Grupo E, a tetracampeã mundial (1954, 1974, 1990 e 2014) iniciará sua luta pelo penta no dia 14 de junho, em Houston, no Texas, contra Curaçao. Em seguida, enfrentará a Costa do Marfim em 19 de junho, em Toronto, Canadá. E, por último, joga contra o Equador no dia 24 de junho, em East Rutherford, Nova Jersey.

Contra a Finlândia, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, experimentou algumas mudanças, escalando Lennart Karl na ponta direita, Nathaniel Brown na lateral esquerda e Felix Nmecha no meio-campo.

No gol, Oliver Baumann foi titular na ausência de Manuel Neuer, que deixou sua aposentadoria internacional para se juntar à 'Mannschaft' na Copa do Mundo de 2026, mas ainda se recupera de uma lesão na panturrilha.

O primeiro gol surgiu de um escanteio cobrado rapidamente entre Karl e Joshua Kimmich, que cruzou para Undav, que cabeceou com perfeição para o fundo da rede.

No início do segundo tempo, após uma pressão alta, Undav tocou para Wirtz, que livre de marcação a apenas seis metros do gol, não deu chances ao goleiro finlandês Lukas Hradecky.

Em um contra-ataque iniciado por Karl, a estrela em ascensão de 18 anos do Bayern encontrou Undav, que avançava em velocidade e marcou seu segundo gol antes de ser substituído na marca de uma hora de jogo, após ter sofrido uma leve pancada na coxa.

E, em sua primeira partida pela Alemanha desde março de 2025, Musiala marcou o último gol da partida com um belo chute de pé esquerdo.

"Espero que todos tenham gostado. Fazia um tempo desde a última vez que marquei", observou o meia-atacante do Bayern de Munique.

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