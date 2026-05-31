Luca Zidane entra na lista de convocados da Argélia para Copa do Mundo de 2026
Afastado dos gramados devido a uma fratura na mandíbula sofrida no final de abril, o goleiro Luca Zidane figura na lista de 27 convocados anunciada neste domingo (31) pelo técnico da Argélia, Vladimir Petkovic, para a Copa do Mundo de 2026 que será disputada na América do Norte.
No entanto, a inclusão de Zidane, de 28 anos, ainda não está 100% garantida, já que a lista atual conta com quatro goleiros e Petkovic deverá, em última análise, reduzir o elenco para 26 jogadores, descartando um deles.
O filho de Zinedine Zidane, que disputou a última Copa Africana de Nações, realizada no Marrocos em janeiro, após optar por representar os 'Fennecs' em detrimento da França (país que defendeu nas categorias de base), o goleiro sofreu uma concussão, além de fraturas na mandíbula e no queixo, enquanto atuava por seu clube, o Granada (da segunda divisão espanhola), no final de abril.
Como era esperado, o técnico bósnio também convocou o zagueiro Ramy Bensebaïni; os meio-campistas Nabil Bentaleb e Houssem Aouar; e os atacantes Amine Gouiri e Riyad Mahrez.
Ex-astro do Manchester City, Mahrez, de 35 anos, joga atualmente na Arábia Saudita.
Destaque na sólida campanha do Paris FC na Ligue 1, Ilan Kebbal não consta na lista de convocados.
Na Copa do Mundo (que será disputada de 11 de junho a 19 de julho), a Argélia vai jogar no Grupo J, enfrentando a Argentina em 17 de junho, seguida por partidas contra a Jordânia e a Áustria (nos dias 23 e 28 de junho, respectivamente).
- Lista dos 27 convocados para a Copa do Mundo:
Goleiros (4): Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Nyon/SUI), Abdelatif Ramdane (MC Alger), Luca Zidane (Granada/ESP)
Defensores (9): Achref Abada (USM Alger), Rayan Aït-Nouri (Manchester City/ING), Zinédine Belaïd (JS Kabylie), Rafik Belghali (Hellas Verona/ITA), Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund/ALE), Samir Chergui (Paris FC/FRA), Jaouen Hadjam (Young Boys/SUI), Aïssa Mandi (Lille/FRA), Mohamed Amine Tougai (Espérance sportive Tunis/TUN)
Meio-campistas (7): Houssem Aouar (Al-Ittihad/KSA), Nabil Bentaleb (Lille/FRA), Hicham Boudaoui (Nice/FRA), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt/ALE), Ibarhaim Maza (Bayer Leverkusen/ALE), Yacine Titraoui (Charleroi/BEL), Ramiz Zerrouki (Twente/HOL)
Atacantes (7): Mohamed Amoura (Wolfsburg/ALE), Nadhir Benbouali (Gyor/HUN), Adil Boulbina (Al-Duhail/QAT), Farès Ghedjemis (Frosinone/ITA), Amine Gouiri (Olympique de Marselha/FRA), Anis Hadj Moussa (Feyenoord/HOL), Riyad Mahrez (Al-Ahli/KSA)
