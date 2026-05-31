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Após derrota na final da Champions, multidão comemora título da Premier League com jogadores do Arsenal

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CT
Caroline TAÏX
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Caroline TAÏX
Repórter
31/05/2026 16:56

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Apesar da dolorosa derrota sofrida no sábado, na final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, uma multidão de torcedores do Arsenal se reuniu neste domingo (31), no norte de Londres, para comemorar a a conquista do título da Premier league pelos 'Gunners'. 

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À medida que os ônibus de dois andares que transportavam os jogadores passavam, o céu se tingia de vermelho com a fumaça dos sinalizadores. 

"Arsenal! Arsenal!", gritavam milhares de torcedores em um clima alegre e descontraído, apenas um dia após a derrota por 4 a 3 nos pênaltis para o PSG, em Budapeste (após um empate em 1 a 1 nos 120 minutos). 

Sarah Ball, de 47 anos, que compareceu ao desfile da vitória acompanhada de seu filho de 13 anos, falou sobre sua "imensa decepção" na noite de sábado e admitiu ter "derramado uma lágrima". 

"Teria sido fantástico conquistar a 'dupla coroa', mas vencemos a Premier League, por isso estou muito feliz e muito orgulhosa desta equipe", disse ela, vestindo, assim como a maior parte da multidão, a camisa vermelha e branca do Arsenal.

Ao conquistar a Premier há poucos dias, o Arsenal garantiu seu primeiro título do campeonato inglês desde 2004. 

O desfile de duas horas, que teve início no começo da tarde, seguiu um percurso em formato de circuito, com aproximadamente oito quilômetros de extensão, atravessando o bairro no entorno do estádio do Arsenal, o Emirates. 

No início da noite, a polícia informou ter detido nove pessoas, principalmente por embriaguez em via pública, desordem pública, agressão sexual e agressão contra agentes de emergência. 

A polícia de Londres mobilizou cerca de 500 policiais para garantir a segurança do evento. Pouco antes das 20h locais (16h de Brasília), dezenas de milhares de torcedores permaneciam reunidos, segundo um fotógrafo da AFP presente no local. 

Quatro ônibus desfilaram em meio aos torcedores, incluindo um que transportava a equipe feminina do Arsenal, vencedora da Women's Champions Cup em fevereiro e da Champions League no ano passado.

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ctx/pm/cl/aam

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