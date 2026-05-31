Tchouaméni lamenta "proporções" que sua briga com Valverde atingiu

O meio-campista da seleção francesa, Aurélien Tchouaméni, lamentou neste domingo (31) as proporções que a briga com seu companheiro de equipe no Real Madrid, o uruguaio Federico Valverde, tomou no início de maio, e pediu que a página seja virada "definitivamente".

"Obviamente, algo aconteceu, todos vocês sabem disso, mas o episódio tomou dimensões desproporcionais porque, infelizmente, foi noticiado na imprensa, e nós jogamos no Real Madrid, um clube que conta com jogadores de grande destaque", lamentou Tchouaméni durante uma coletiva de imprensa em Clairefontaine, perto de Paris, onde a seleção francesa está concentrada em preparação para a Copa do Mundo.

O francês se envolveu em um confronto com Valverde após um treino, incidente que resultou na hospitalização do uruguaio com uma lesão na cabeça e em seu afastamento dos gramados por aproximadamente quinze dias, durante um final de temporada tenso para o Real Madrid, uma segunda consecutiva sem conquistar nenhum título.

Os dois jogadores foram multados em 500.000 euros (R$ 2,9 milhões na cotação atual) pelo clube, que, no entanto, não lhes impôs quaisquer sanções esportivas.

"Todo tipo de coisa foi dita na imprensa. Falou-se em brigas e surgiram alegações de que eu teria agredido [Valverde] — o que não foi, de forma alguma, o caso. Não entrarei em detalhes sobre o assunto. O mais importante é que o clube tem plena ciência do que aconteceu. A partir daí, seguimos em frente", disse Tchouaméni.

Esta é a primeira vez que Aurélien Tchouaméni, de 26 anos, aborda publicamente o desentendimento com seu capitão, embora já tivesse publicado antes uma mensagem no Instagram na qual expressava arrependimento pela "imagem que projetamos do clube" e afirmava que tais incidentes "não estão à altura dos padrões do Real Madrid".

"Queria esclarecer algumas coisas, pois ainda não tinha tido a oportunidade de falar sobre o assunto, e este é um bom momento para fazê-lo antes de virar a página de vez", afirmou ele, convicto de que "muitas coisas acontecem em um vestiário que não deveriam necessariamente parar na imprensa".

Tchouaméni, um dos jogadores em melhor fase no Real Madrid nesta temporada e um dos pilares de Didier Deschamps na seleção francesa, fez questão de destaca que "a vida continua".

"Fede e eu compartilhamos um objetivo comum: conquistar títulos pelo Real Madrid. E, se enfrentarmos o Uruguai [durante a Copa do Mundo], ambos estaremos ansiosos para vencer com nossas respectivas seleções. Mas, no nível pessoal, não há nenhum problema", garantiu.

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