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Romênia afirma que drone que atingiu prédio é um Geran-2 de fabricação russa

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AFP
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Repórter
31/05/2026 16:10

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O drone que atingiu na noite de 28 para 29 de maio um edifício na Romênia, perto da fronteira com a Ucrânia, é um Geran-2 de fabricação russa, afirmou neste domingo (31) o presidente romeno, Nicusor Dan.

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Trata-se da primeira queda de um drone sobre um edifício residencial fora da Ucrânia desde o início da invasão russa daquele país, em fevereiro de 2022.

"O drone que caiu na noite de quinta-feira em Galati é um Geran-2, de origem russa", afirmou Dan em uma mensagem na rede X, acompanhada de quatro imagens que supostamente mostram o aparelho.

"Essa é a conclusão inequívoca do relatório técnico elaborado pelos especialistas do Estado romeno", ressaltou.

Um menino de 14 anos e uma mulher de 53 anos foram hospitalizados na sexta-feira depois que o drone atingiu um bloco de apartamentos em Galati, perto da fronteira com a Ucrânia.

A embaixada da Rússia em Bucareste acusou Kiev de ter orquestrado uma provocação, e o presidente Vladimir Putin declarou na sexta-feira que "ninguém" poderia determinar com autoridade a origem da aeronave até que fosse realizado um exame minucioso.

Em sua mensagem deste domingo, Dan afirmou que foi realizada uma perícia técnica completa que demonstrava a "inteira responsabilidade" de Moscou.

"Os fatos são o melhor remédio contra as mentiras de Putin e demonstram que as manipulações da Rússia não prosperarão", reagiu ao anúncio de Bucareste o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

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ani-vbw/rmb/meb/am

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