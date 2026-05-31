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Roland Garros agenda seu 1º duelo WTA na sessão noturna desde 2023

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Repórter
31/05/2026 14:00

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Os organizadores de Roland Garros agendaram o jogo das oitavas de final desta segunda-feira entre Aryna Sabalenka e Naomi Osaka para a prestigiada sessão noturna, o último horário na quadra principal, marcando a primeira partida feminina a receber essa honraria no torneio desde 2023. 

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A última vez que a organização selecionou uma partida da chave feminina (WTA) para essa 'night session' foi em 4 de junho de 2023, quando Sabalenka enfrentou Sloane Stephens. 

A decisão de agendar exclusivamente partidas masculinas nesse horário desde então, uma sessão considerada reservada para confrontos de especial apelo junto ao público e à emissora que transmite o torneio na França (Amazon Prime), gerou críticas em diversas ocasiões. 

"Merecemos o mesmo tratamento" que os homens, reclamou a própria Sabalenka durante a edição de 2025 de Roland Garros.

"Houve muitos grandes duelos, muitas partidas (femininas) espetaculares, que teria sido fantástico ver durante a 'sessão noturna'. Merecemos ser colocadas no palco principal, em horários mais favoráveis e diante de um público maior", insistiu ela. 

"Há muitos pedidos em relação à programação, de todos os lados", respondeu a diretora do torneio, Amélie Mauresmo, alguns dias depois. 

"Tentamos atender a todos da melhor maneira possível: jogadoras, emissoras e espectadores. É meio que um quebra-cabeça", reconheceu ela.

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dga/dar/dr/mcd/aam

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