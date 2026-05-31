Svitolina vai enfrentar Kostyuk em duelo 100% ucraniano nas quartas de final em Roland Garros
A ucraniana Elina Svitolina, número 7 do mundo, se classificou neste domingo (31) para as quartas de final de Roland Garros ao derrotar a suíça Belinda Bencic (nº 11) de virada por 4-6, 6-4 e 6-0 na quadra principal Philippe Chatrier.
Campeã em Roma no início deste mês, a experiente tenista de 31 anos acumula agora dez vitórias consecutivas.
Nas quartas de final, ela vai enfrentar uma compatriota, Marta Kostyuk (nº 15), que também vive uma fase espetacular após vencer torneios em Rouen e Madri, e que eliminou a polonesa Iga Swiatek — tetracampeã do Aberto da França — mais cedo neste domingo.
"Haverá uma ucraniana nas semifinais. Só isso já é fantástico", comemorou Svitolina ao se dirigir ao público parisiense na quadra.
Assim como havia acontecido na primeira rodada contra a húngara Anna Bondar, Elina Svitolina teve um início lento, mas foi melhorando progressivamente à medida que a partida avançava.
Esta é a sexta vez que ela chega às quartas de final em Roland Garros. No entanto, essa fase tem sido, consistentemente, o seu teto no torneio (em 2015, 2017, 2020, 2023 e 2025).
Nos outros três torneios de Grand Slam, ela conseguiu chegar às semifinais e agora ela buscará resolver essa pendência nas quadras de saibro da capital francesa.
--- Resultados deste domingo no torneio de Roland Garros:
Oitavas de final (simples feminino)
Elina Svitolina (UCR/N.7) x Belinda Bencic (SUI/N.11) 4-6, 6-4, 6-0
Marta Kostyuk (UCR/N.15) x Iga Swiatek (POL/N.3) 7-5, 6-1
Sorana Cirstea (ROM/N.18) x Wang Xiyu (CHN) 6-3, 7-6 (7/4)
