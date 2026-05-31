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Explosão em Mianmar deixa dezenas de mortos

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Repórter
31/05/2026 13:02

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Uma explosão no norte de Mianmar deixou dezenas de mortos neste domingo (31), segundo dois socorristas, enquanto os rebeldes que controlam a região afirmaram que foi causada pela detonação acidental de explosivos de mineração.

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Um socorrista no distrito de Namhkan, no estado de Shan, onde ocorreu a explosão, afirmou que 46 pessoas morreram, incluindo crianças, e que mais de 70 ficaram feridas.

Outra fonte afirmou que, no total, 59 pessoas morreram. Ambos falaram sob condição de anonimato por motivos de segurança.

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bur-sco/pbt/ahg/meb/yr

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