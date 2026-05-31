Jódar vence Carreño de virada e vai às quartas de final de Roland Garros

Mais uma vez com sofrimento e protagonizando uma virada espetacular, Rafael Jódar, nº 19 do mundo e a nova sensação do tênis espanhol, avançou às quartas de final em sua primeira participação em Roland Garros, ao derrotar o veterano compatriota Pablo Carreño (nº 89) em cinco sets, neste domingo (31), em Paris.

Ele alcançou esse feito ao se recuperar de uma desvantagem de dois sets, vencendo a partida por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 e 6-2, em 3 horas e 41 minutos, contra um adversário que pareceu enfrentar problemas no ombro durante a segunda metade do confronto.

Nas quartas de final, na terça-feira, seu adversário será o alemão Alexander Zverev (nº 3 do mundo) ou o holandês Jesper De Jong (106º), que entrou na chave principal como 'lucky loser'.

Jodar ocupava a 707ª posição no ranking mundial nesta mesma época no ano passado, tendo sido eliminado na primeira e na segunda rodadas de torneios Challenger — do circuito de transição e acesso — nos Estados Unidos, durante a realização do Aberto da França de 2025.

"É diferente, mas eu continuo sendo a mesma pessoa", disse Jodar. "Agradeço a todos que vieram aqui me apoiar hoje... Foi incrível jogar aqui", comemorou o jovem espanhol.

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