Swiatek, quatro vezes campeã de Roland Garros, é eliminada por Marta Kostyuk nas oitavas

A tenista polonesa Iga Swiatek, tetracampeã de Roland Garros, foi eliminada nas oitavas de final do torneio parisiense após perder, neste domingo (31), para a ucraniana Marta Kostyuk com parciais de 7-5 e 6-1.

Kostyuk, de 23 anos, consolidou seu status como uma das jogadoras em melhor fase no circuito feminino, registrando sua 16ª vitória consecutiva e tornando-se a única tenista nesta temporada a ter vencido dois torneios em quadras de saibro (Madri e Rouen), embora esta seja a primeira vez que ela alcança as quartas de final em Paris.

"Ainda estou em choque por ter vencido uma jogadora tão incrível, alguém que ganhou aqui quatro vezes e contra quem eu havia perdido quatro vezes anteriormente. Eu nunca tinha sequer vencido um único set contra ela", disse a atual número 15 do mundo.

A euforia da ucraniana era mais do que justificada, já que Swiatek tem sido a força dominante em Paris nos últimos anos, conquistando quatro títulos (2020, 2022, 2023 e 2024). Mas, neste domingo, ficou muito aquém de seu nível habitual.

Prejudicada pelo saque (conquistando apenas 45% dos pontos com o primeiro serviço e 35% com o segundo) e acumulando erros não forçados (cometeu 39, contra 27 de sua adversária), Swiatek se despede nas oitavas de final, seu pior resultado desde que estreou em Paris, há sete anos.

O primeiro set foi bastante disputado, mas Kostyuk conseguiu manter a compostura nos momentos decisivos, quebrando o saque de Swiatek três vezes consecutivas para fechar o set inicial.

O terceiro game do segundo set foi decisivo: Swiatek desperdiçou três oportunidades de abrir 2-1 no placar e a partir desse momento seu jogo desmoronou completamente, permitindo que Kostyuk engatasse uma sequência de cinco games seguidos.

Em outra das partidas das oitavas de final, a romena Sorana Cirstea, de 36 anos, que deve se aposentar ao final da temporada, derrotou a chinesa Wang Xiyu por 6-3 e 7-6 (7/4) e garantiu sua vaga nas quartas de final sem ter perdido um único set.

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