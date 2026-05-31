Autoridades brasileiras investigam dois casos suspeitos de ebola

Autoridades de saúde no Brasil estão investigando dois casos suspeitos de ebola nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, anunciaram os governos estaduais.

Um homem de 37 anos procedente da República Democrática do Congo (RDC), país que declarou uma nova epidemia da doença, "apresentou sintomas como febre, preenchendo a definição de caso suspeito" de ebola, afirmou o governo de São Paulo em nota no sábado.

Por precaução, o paciente está "em isolamento" em um instituto de infectologia especializado, mas os exames não confirmaram a doença, informaram as autoridades.

Por outro lado, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que ativou medidas de segurança devido ao caso de um homem procedente de Uganda "com sintomas virais, como tosse, calafrios e diarreia".

A prefeitura do Rio disse em um e-mail enviado à AFP que o paciente testou positivo para malária e que "o caso segue em investigação".

A RDC, um dos países mais pobres do mundo, declarou em 15 de maio um novo surto de ebola que afeta seu vasto território de mais de 100 milhões de habitantes.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) ativou imediatamente um alerta sanitário internacional.

Na RDC, foram registradas 246 mortes entre mais de 1.000 casos suspeitos, segundo o balanço de quinta-feira do África CDC, a agência de saúde da União Africana (UA).

O vírus também foi detectado na vizinha Uganda.

"A avaliação técnica aponta que o risco de introdução da doença no Brasil e na América do Sul permanece muito baixo", ressaltou a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rsr/ad/yr