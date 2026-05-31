Autoridades brasileiras investigam dois casos suspeitos de ebola
compartilheSIGA
Autoridades de saúde no Brasil estão investigando dois casos suspeitos de ebola nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, anunciaram os governos estaduais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Um homem de 37 anos procedente da República Democrática do Congo (RDC), país que declarou uma nova epidemia da doença, "apresentou sintomas como febre, preenchendo a definição de caso suspeito" de ebola, afirmou o governo de São Paulo em nota no sábado.
Por precaução, o paciente está "em isolamento" em um instituto de infectologia especializado, mas os exames não confirmaram a doença, informaram as autoridades.
Por outro lado, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que ativou medidas de segurança devido ao caso de um homem procedente de Uganda "com sintomas virais, como tosse, calafrios e diarreia".
A prefeitura do Rio disse em um e-mail enviado à AFP que o paciente testou positivo para malária e que "o caso segue em investigação".
A RDC, um dos países mais pobres do mundo, declarou em 15 de maio um novo surto de ebola que afeta seu vasto território de mais de 100 milhões de habitantes.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) ativou imediatamente um alerta sanitário internacional.
Na RDC, foram registradas 246 mortes entre mais de 1.000 casos suspeitos, segundo o balanço de quinta-feira do África CDC, a agência de saúde da União Africana (UA).
O vírus também foi detectado na vizinha Uganda.
"A avaliação técnica aponta que o risco de introdução da doença no Brasil e na América do Sul permanece muito baixo", ressaltou a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
rsr/ad/yr