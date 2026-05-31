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Autoridades brasileiras investigam dois casos suspeitos de ebola

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Repórter
31/05/2026 12:38

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Autoridades de saúde no Brasil estão investigando dois casos suspeitos de ebola nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, anunciaram os governos estaduais. 

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Um homem de 37 anos procedente da República Democrática do Congo (RDC), país que declarou uma nova epidemia da doença, "apresentou sintomas como febre, preenchendo a definição de caso suspeito" de ebola, afirmou o governo de São Paulo em nota no sábado. 

Por precaução, o paciente está "em isolamento" em um instituto de infectologia especializado, mas os exames não confirmaram a doença, informaram as autoridades.

Por outro lado, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que ativou medidas de segurança devido ao caso de um homem procedente de Uganda "com sintomas virais, como tosse, calafrios e diarreia".

A prefeitura do Rio disse em um e-mail enviado à AFP que o paciente testou positivo para malária e que "o caso segue em investigação". 

A RDC, um dos países mais pobres do mundo, declarou em 15 de maio um novo surto de ebola que afeta seu vasto território de mais de 100 milhões de habitantes.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) ativou imediatamente um alerta sanitário internacional. 

Na RDC, foram registradas 246 mortes entre mais de 1.000 casos suspeitos, segundo o balanço de quinta-feira do África CDC, a agência de saúde da União Africana (UA). 

O vírus também foi detectado na vizinha Uganda. 

"A avaliação técnica aponta que o risco de introdução da doença no Brasil e na América do Sul permanece muito baixo", ressaltou a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo.

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rsr/ad/yr

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