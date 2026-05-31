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Laos busca dois homens presos em uma caverna

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AFP
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Repórter
31/05/2026 09:56

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Equipes de resgate no Laos anunciaram neste domingo (31) uma operação de alto risco para procurar os dois últimos homens desaparecidos em uma caverna no país.

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"A esperança é que a missão de hoje localize as duas vítimas restantes", escreveu um grupo de resgate nas redes sociais.

Cinco homens foram encontrados com vida na quarta?feira a cerca de 300 metros da entrada da caverna, em uma área montanhosa isolada da província de Xaysomboun. 

Eles integravam um grupo de sete pessoas que ficaram presas na caverna após inundações repentinas há quase duas semanas enquanto procuravam ouro, segundo a mídia estatal. 

Mergulhadores resgataram o primeiro homem na sexta?feira, e outros quatro conseguiram sair por conta própria no sábado, depois que as equipes levaram comida e remédios, e após vários dias bombeando água para fora da caverna. 

Os cinco sobreviventes estão recebendo atendimento médico e encontram?se "em boas condições", declarou neste domingo o mergulhador malaio Lee Kian Lie. 

"Vamos continuar procurando com base nas informações que temos e, talvez, consigamos chegar aos outros dois", declarou Lee.

O homem resgatado na sexta?feira, identificado como Meud, afirmou em um vídeo compartilhado por um grupo de resgate que os dois desaparecidos haviam entrado na caverna vários dias antes dos demais e tinham descido muito mais em seu interior.

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burs-sco/mac/pc/pb/yr

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