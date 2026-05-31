Café em Teerã é fechado por promover 'satanismo'
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A polícia iraniana fechou um café no centro de Teerã, acusado de promover "atividades satânicas", informaram os meios de comunicação locais neste domingo (31).
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Localizado na famosa avenida Valiasr, o estabelecimento havia recebido eventos nos quais era difundida música que "favorecia comportamentos anormais", indicou a agência local Fars.
Um vídeo rápido sem som, divulgado pela agência Tasnim, mostra uma sala lotada onde alguns músicos tocam guitarra enquanto os clientes balançam a cabeça no ritmo da música.
As autoridades iranianas realizam regularmente batidas e detenções contra diferentes tipos de concentrações, sobretudo shows de rock e de heavy metal, que acusam de promover o "satanismo".
A república islâmica reprime as atividades que considera contrárias aos valores islâmicos ou marcadas por influências ocidentais.
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