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Café em Teerã é fechado por promover 'satanismo'

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Repórter
31/05/2026 09:10

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A polícia iraniana fechou um café no centro de Teerã, acusado de promover "atividades satânicas", informaram os meios de comunicação locais neste domingo (31).

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Localizado na famosa avenida Valiasr, o estabelecimento havia recebido eventos nos quais era difundida música que "favorecia comportamentos anormais", indicou a agência local Fars.

Um vídeo rápido sem som, divulgado pela agência Tasnim, mostra uma sala lotada onde alguns músicos tocam guitarra enquanto os clientes balançam a cabeça no ritmo da música. 

As autoridades iranianas realizam regularmente batidas e detenções contra diferentes tipos de concentrações, sobretudo shows de rock e de heavy metal, que acusam de promover o "satanismo". 

A república islâmica reprime as atividades que considera contrárias aos valores islâmicos ou marcadas por influências ocidentais.

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ap/hme/pb/pc/yr

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