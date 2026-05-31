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EUA afirma que três homens morreram em novo ataque no Pacífico

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AFP
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Repórter
31/05/2026 08:58

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O exército dos Estados Unidos atacou uma embarcação no Pacífico Oriental no sábado (30), na qual morreram três homens, afirmaram autoridades.

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O ataque mais recente eleva para mais de 200 o total de mortos, segundo uma contagem da AFP, desde que o governo do presidente Donald Trump iniciou sua ofensiva em setembro.

Em uma publicação no X, o Comando Sul dos EUA afirmou que "a embarcação transitava por rotas conhecidas do narcotráfico no Pacífico Oriental e estava envolvida em operações de tráfico de drogas". 

"Três homens narcoterroristas morreram durante a ação", acrescentou. 

Imagens em preto e branco que acompanhavam a publicação mostravam a embarcação em mar aberto antes de ser envolvida por uma grande explosão. 

As Forças Armadas americanas lançaram a operação "Lança do Sul" (Southern Spear) no início de setembro, depois que Trump insistiu que Washington está, na prática, em guerra com os cartéis de drogas que atuam na América Latina.

Mas seu governo não apresentou provas definitivas de que as embarcações atacadas estivessem envolvidas no tráfico de drogas. 

Especialistas em direito e grupos de direitos humanos indicam que os ataques podem constituir execuções extrajudiciais, visto que aparentemente tiveram como alvo civis que não representam uma ameaça imediata para os Estados Unidos.

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bur-lkd/fox/lb/mas/yr

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