Alejandro Tabilo elimina sensação francesa Moïse Kouame em Roland Garros
O tenista chileno Alejandro Tabilo (36º do ranking da ATP) acabou com o conto de fadas do francês Moïse Kouame — sensação de Roland Garros por ter alcançado a terceira rodada com apenas 17 anos — neste sábado (30), em uma batalha que durou 3 horas e 40 minutos, vencendo com parciais de 4-6, 6-3, 6-4 e 7-6 (11/9).
Kouame, atual 318º do mundo e competindo na chave principal graças a um 'wild card' (convite da organização), havia precisado de uma exaustiva maratona de cinco horas na segunda rodada para derrotar o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo.
Mais uma vez, o adolescente francês mostrou uma resiliência notável diante de um jogador altamente experiente como Tabilo, salvando quatro match points durante o tie-break do quarto set antes de, finalmente, sucumbir à derrota.
Ao enfrentar Tabilo, vencedor de três títulos da ATP que não havia jogado na rodada anterior devido à desistência do monegasco Valentin Vacherot, Kouame pagou o preço pelo esforço físico despendido na rodada anterior, na capital francesa, onde as condições climáticas permaneceram sufocantes, com sol forte e temperaturas ultrapassando os 30 graus.
O francês conquistou o primeiro set, mas depois começou a perder o fôlego, pagando o preço pelas quase cinco horas que havia passado em quadra naquela partida da segunda fase (um recorde do torneio até o momento).
Tabilo, inspirado em seu saque (17 aces), executou seu jogo com tranquilidade.
O desfecho parecia praticamente selado no quarto set, quando Tabilo quebrou o saque logo no início. No entanto, Kouame ainda ganhou fôlego para forçar um tie-break eletrizante.
O francês salvou quatro match points assumindo riscos máximos, jogando diante de uma torcida extasiada que imaginava estar prestes a testemunhar mais uma reviravolta insana nesta edição de 2026 de Roland Garros, já repleta de surpresas.
Mas Tabilo finalmente frustrou essas esperanças em sua quinta oportunidade de match point.
Após a eliminação de Kouame,e a de Quentin Halys na sexta-feira, não haverá mais jogadores franceses remanescentes nas oitavas de final da chave de simples masculina.
Nas oitavas de final de Roland Garros, Tabilo vai enfrentar o canadense Félix Auger-Aliassime (5º) que eliminou o americano Brandon Nakashima (35º) por 5-7, 6-1, 7-6 (7/4) e 7-6 (7/1).
--- Resultados deste sábado no torneio de Roland Garros:
. Simples masculino - 3ª rodada:
Juan Manuel Cerúndolo (ARG) x Martín Landaluce (ESP) 6-4, 6-7 (7/9), 7-6 (7/4), 6-7 (4/7), 7-6 (10/8)
Matteo Berrettini (ITA) x Francisco Comesaña (ARG) 7-6 (7/3), 5-7, 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (15/13)
Frances Tiafoe (EUA/N.19) x Jaime Faria (POR) 4-6, 6-7 (2/7), 7-6 (7/4), 6-1, 6-2
Matteo Arnaldi (ITA) x Raphaël Collignon (BEL) 6-4, 6-7 (5/7), 5-7, 6-4, 7-6 (10/4)
Felix Auger-Aliassime (CAN/N.4) x Brandon Nakashima (EUA/N.31) 5-7, 6-1, 7-6 (7/4), 7-6 (7/1)
Alejandro Tabilo (CHI) x Moïse Kouamé (FRA) 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (11/9)
Flavio Cobolli (ITA/N.10) x Learner Tien (EUA/N.18) 6-2, 6-2, 6-3
Zachary Svajda (EUA) x Francisco Cerúndolo (ARG/N.25) 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3
