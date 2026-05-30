Entre a euforia e o temor de tumultos, Paris comemora o bi da Champions

Paris voltou a ser uma festa: um ano após as turbulentas comemorações que se seguiram ao primeiro título da Liga dos Campeões conquistado pelo PSG, torcedores do clube francês tomaram as ruas neste sábado (30) para celebrar o mais recente sucesso de seus ídolos no principal torneio continental, tudo isso em meio a um amplo esquema de segurança, reforçado devido ao receio de tumultos.

Mais de 22.000 agentes das forças de segurança foram mobilizados em toda a França — incluindo 8.000 apenas em Paris — após incidentes violentos terem manchado as festividades do ano passado.

Naquela ocasião, 5.400 policiais e gendarmes haviam sido mobilizados em Paris e em sua região metropolitana durante uma noite que resultou em 563 prisões (das quais 491 na capital), na sequência de cenas de saques e vandalismo em pontos turísticos icônicos, como a avenida Champs-Élysées.

Por volta das 20h30 no horário local (15h30 de Brasília), a polícia anunciou ter realizado 2.216 fiscalizações, as quais resultaram na aplicação de 89 multas.

Quarenta e cinco pessoas foram detidas, sendo que treze delas permaneciam sob custódia, segundo a Prefeitura de Polícia da capital, que também apreendeu 24 sinalizadores e cerca de cem morteiros.

No início da noite, um ponto de ônibus foi destruído bem perto da Champs-Élysées, e um policial ficou ferido.

Também foram relatados danos a uma padaria e a um restaurante, prenunciando uma noite difícil para a manutenção da ordem na cidade.

De Budapeste, o capitão do PSG, o zagueiro brasileiro Marquinhos, já havia pedido aos torcedores, em suas primeiras declarações à emissora Canal+, que comemorassem o título "com moderação".

- Festa no Parque dos Príncipes -

Apesar desses incidentes isolados, o clima nas ruas era típico de uma grande celebração esportiva — com carros buzinando, festas em bares e restaurantes e uma alegria contagiante — em uma noite abafada que parecia mais verão do que a primavera francesa.

A partida foi acompanhada pela televisão em toda a cidade, mas o estádio Parque dos Príncipes havia sido escolhido como o ponto de encontro central para os torcedores, com seis telões gigantes para acompanhar o jogo.

Assim que a partida terminou, cânticos ecoaram, um após o outro: "Campeões da Europa!", "Ici c'est Paris!' ("Aqui é Paris!"), "Luis Enrique! Luis Enrique!", tudo isso enquanto fogos de artifício iluminavam o céu da capital francesa, celebrando uma vitória conquistada a 1.500 quilômetros de distância.

"Percorremos um longo caminho, e a vitória era a única coisa em nossas mentes. O PSG é o clube de referência na França, então vamos comemorar. Vai ser uma noite fantástica!", disse Riad, de 26 anos, com os cabelos tingidos de loiro, após viajar de Charleville-Mézières (no norte da França, bem na fronteira com a Bélgica) para acompanhar a partida no Parque dos Príncipes.

- "Uma nova estrela brilha em Paris" -

Marc e Baptiste, ambos de 28 anos, já haviam vivenciado a final do ano passado assistindo aos telões do estádio e queriam repetir a experiência, pois "a atmosfera é insana, o fervor é incrível, parece que você está realmente lá!".

"Luis Enrique nos levou a uma dimensão totalmente nova. Entregamos as chaves do caminhão à pessoa certa", vibrou Baptiste.

O novo prefeito de Paris, Emmanuel Grégoire, também comemorava nas arquibancadas, acompanhado por 500 crianças das escolinhas de futebol da cidade.

Após o fim da partida, as comemorações se estenderam também a outros locais emblemáticos.

Milhares de torcedores, vestindo suas camisas do PSG, partiram rumo à Champs-Élysées onde, segundo a polícia, 20.000 pessoas já haviam se reunido por volta das 17h30 (horário de Brasília), e para a Place de la République.

Logo após o término do jogo, o presidente da França, Emmanuel Macron, parabenizou o clube no X: "Uma nova estrela brilha em Paris! Bravo ao PSG, que faz toda a Europa sonhar. A França está orgulhosa".

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