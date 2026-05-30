Meios iranianos dizem que rascunho de acordo com EUA inclui desbloqueio de US$ 12 bi em ativos

Os meios de comunicação estatais iranianos informaram neste sábado (30) que o projeto de memorando de entendimento discutido com os Estados Unidos prevê um acordo para liberar 12 bilhões de dólares (R$ 60,7 bilhões) em ativos congelados.

A televisão estatal Irib afirmou que, segundo uma versão não oficial do protocolo em negociação, os Estados Unidos se comprometem "a dar ao Irã acesso total a 12 bilhões de dólares de seus ativos em um prazo de 60 dias".

De acordo com essa fonte, o objetivo é que esses recursos "possam ser transferidos e utilizados nos bancos do país ou dos países de destino que o Irã desejar, sem restrições".

A Casa Branca desmentiu na quarta-feira uma reportagem anterior da Irib, que mencionava um rascunho de acordo-quadro que incluía o compromisso de Washington de suspender seu bloqueio naval. O governo americano classificou a informação como "pura invenção".

Trump, por sua vez, insistiu na sexta-feira que "nenhum dinheiro será transferido até novo aviso", afirmação que os meios de comunicação iranianos, citando fontes informadas, refutaram imediatamente.

No início desta semana, uma fonte declarou à AFP que o presidente do banco central do Irã fazia parte de uma delegação que visitou o Catar "para discutir a questão dos fundos congelados, que é tratada no memorando de entendimento como parte de um eventual acordo final".

A reportagem da televisão estatal divulgada neste sábado também indicou que Teerã continuaria administrando o Estreito de Ormuz, que o Irã bloqueia de fato desde o início da guerra.

Trump também afirmou na sexta-feira que o Irã reabriria o estreito "para o tráfego marítimo sem restrições". Os Estados Unidos reiteraram que seria inaceitável que Teerã mantivesse o controle sobre essa passagem vital para o transporte de energia.

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