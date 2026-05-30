Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Galeria de vencedores da Champions League após o bicampeonato do PSG

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/05/2026 17:00

compartilhe

SIGA

O Paris Saint-Germain venceu o Arsenal nos pênaltis (4-3 após um empate em 1 a 1 nos 120 minutos) na final realizada neste sábado (30), em Budapeste, na Hungria, e se sagrou bicampeão da Liga dos Campeões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em 2025, o PSG ergueu a 'Orelhuda' pela primeira vez em sua história ao golear a Inter de Milão (5-0) na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Com a conquista deste sábado, o time da capital francesa se juntou ao grupo de clubes que ergueram a taça duas vezes, formado por Juventus, Benfica, Nottingham Forest, Porto e Chelsea.

. Lista completa de campeões da Europa:

2026: Paris Saint-Germain (FRA)

2025: Paris Saint-Germain (FRA)

2024: Real Madrid (ESP)

2023: Manchester City (ING)

2022: Real Madrid (ESP)

2021: Chelsea (ING)

2020: Bayern de Munique (ALE)

2019: Liverpool (ING)

2018: Real Madrid (ESP)

2017: Real Madrid (ESP)

2016: Real Madrid (ESP)

2015: Barcelona (ESP)

2014: Real Madrid (ESP)

2013: Bayern de Munique (ALE)

2012: Chelsea (ING)

2011: Barcelona (ESP)

2010: Inter de Milão (ITA)

2009: Barcelona (ESP)

2008: Manchester United (ING)

2007: Milan (ITA)

2006: Barcelona (ESP)

2005: Liverpool (ING)

2004: Porto (POR)

2003: Milan (ITA)

2002: Real Madrid (ESP)

2001: Bayern de Munique (ALE)

2000: Real Madrid (ESP)

1999: Manchester United (ING)

1998: Real Madrid (ESP)

1997: Borussia Dortmund (ALE)

1996: Juventus (ITA)

1995: Ajax (HOL)

1994: Milan (ITA)

1993: Olympique de Marselha (FRA)

1992: Barcelona (ESP)

1991: Estrela Vermelha (IUG)

1990: Milan (ITA)

1989: Milan (ITA)

1988: PSV Eindhoven (HOL)

1987: Porto (POR)

1986: Steaua Bucarest (ROM)

1985: Juventus (ITA)

1984: Liverpool (ING)

1983: Hamburgo (ALE)

1982: Aston Villa (ING)

1981: Liverpool (ING)

1980: Nottingham Forest (ING)

1979: Nottingham Forest (ING)

1978: Liverpool (ING)

1977: Liverpool (ING)

1976: Bayern de Munique (ALE)

1975: Bayern de Munique (ALE)

1974: Bayern de Munique (ALE)

1973: Ajax (HOL)

1972: Ajax (HOL)

1971: Ajax (HOL)

1970: Feyenoord (HOL)

1969: Milan (ITA)

1968: Manchester United (ING)

1967: Celtic Glasgow (SCO)

1966: Real Madrid (ESP)

1965: Inter de Milão (ITA)

1964: Inter de Milão (ITA)

1963: Milan (ITA)

1962: Benfica (POR)

1961: Benfica (POR)

1960: Real Madrid (ESP)

1959: Real Madrid (ESP)

1958: Real Madrid (ESP)

1957: Real Madrid (ESP)

1956: Real Madrid (ESP)

. Clubes mais vezes campeões:

15: Real Madrid

7: Milan

6: Bayern de Munique, Liverpool

5: Barcelona

4: Ajax

3: Inter de Milão, Manchester United

2: Juventus, Benfica, Nottingham Forest, Porto, Chelsea, Paris Saint-Germain

1: Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic Glasgow, Estrela Vermelha, Feyenoord, Hamburgo, Manchester City, Olympique de Marselha, PSV Eindhoven, Steaua Bucarest

. Países com mais títulos no torneio:

20: Espanha

15: Inglaterra

12: Itália

8: Alemanha

6: Países Baixos

4: Portugal

3: França

1: Escócia, Romênia, Sérvia (conquistado por um clube que, na época, atuava sob a bandeira da Iugoslávia)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gk/hpa/dr/pm/aam

Tópicos relacionados:

campeones eng fbl final fra liga

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay