Galeria de vencedores da Champions League após o bicampeonato do PSG
O Paris Saint-Germain venceu o Arsenal nos pênaltis (4-3 após um empate em 1 a 1 nos 120 minutos) na final realizada neste sábado (30), em Budapeste, na Hungria, e se sagrou bicampeão da Liga dos Campeões.
Em 2025, o PSG ergueu a 'Orelhuda' pela primeira vez em sua história ao golear a Inter de Milão (5-0) na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.
Com a conquista deste sábado, o time da capital francesa se juntou ao grupo de clubes que ergueram a taça duas vezes, formado por Juventus, Benfica, Nottingham Forest, Porto e Chelsea.
. Lista completa de campeões da Europa:
2026: Paris Saint-Germain (FRA)
2025: Paris Saint-Germain (FRA)
2024: Real Madrid (ESP)
2023: Manchester City (ING)
2022: Real Madrid (ESP)
2021: Chelsea (ING)
2020: Bayern de Munique (ALE)
2019: Liverpool (ING)
2018: Real Madrid (ESP)
2017: Real Madrid (ESP)
2016: Real Madrid (ESP)
2015: Barcelona (ESP)
2014: Real Madrid (ESP)
2013: Bayern de Munique (ALE)
2012: Chelsea (ING)
2011: Barcelona (ESP)
2010: Inter de Milão (ITA)
2009: Barcelona (ESP)
2008: Manchester United (ING)
2007: Milan (ITA)
2006: Barcelona (ESP)
2005: Liverpool (ING)
2004: Porto (POR)
2003: Milan (ITA)
2002: Real Madrid (ESP)
2001: Bayern de Munique (ALE)
2000: Real Madrid (ESP)
1999: Manchester United (ING)
1998: Real Madrid (ESP)
1997: Borussia Dortmund (ALE)
1996: Juventus (ITA)
1995: Ajax (HOL)
1994: Milan (ITA)
1993: Olympique de Marselha (FRA)
1992: Barcelona (ESP)
1991: Estrela Vermelha (IUG)
1990: Milan (ITA)
1989: Milan (ITA)
1988: PSV Eindhoven (HOL)
1987: Porto (POR)
1986: Steaua Bucarest (ROM)
1985: Juventus (ITA)
1984: Liverpool (ING)
1983: Hamburgo (ALE)
1982: Aston Villa (ING)
1981: Liverpool (ING)
1980: Nottingham Forest (ING)
1979: Nottingham Forest (ING)
1978: Liverpool (ING)
1977: Liverpool (ING)
1976: Bayern de Munique (ALE)
1975: Bayern de Munique (ALE)
1974: Bayern de Munique (ALE)
1973: Ajax (HOL)
1972: Ajax (HOL)
1971: Ajax (HOL)
1970: Feyenoord (HOL)
1969: Milan (ITA)
1968: Manchester United (ING)
1967: Celtic Glasgow (SCO)
1966: Real Madrid (ESP)
1965: Inter de Milão (ITA)
1964: Inter de Milão (ITA)
1963: Milan (ITA)
1962: Benfica (POR)
1961: Benfica (POR)
1960: Real Madrid (ESP)
1959: Real Madrid (ESP)
1958: Real Madrid (ESP)
1957: Real Madrid (ESP)
1956: Real Madrid (ESP)
. Clubes mais vezes campeões:
15: Real Madrid
7: Milan
6: Bayern de Munique, Liverpool
5: Barcelona
4: Ajax
3: Inter de Milão, Manchester United
2: Juventus, Benfica, Nottingham Forest, Porto, Chelsea, Paris Saint-Germain
1: Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic Glasgow, Estrela Vermelha, Feyenoord, Hamburgo, Manchester City, Olympique de Marselha, PSV Eindhoven, Steaua Bucarest
. Países com mais títulos no torneio:
20: Espanha
15: Inglaterra
12: Itália
8: Alemanha
6: Países Baixos
4: Portugal
3: França
1: Escócia, Romênia, Sérvia (conquistado por um clube que, na época, atuava sob a bandeira da Iugoslávia)
