Neymar "está trabalhando bem" para se recuperar "o mais rápido possível", garante Ancelotti

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, expressou neste sábado (30) sua confiança de que Neymar, que está lesionado, se recuperará "o mais breve possível", embora tenha reconhecido que o astro de 34 anos pode desfalcar a equipe na estreia da Copa do Mundo, contra o Marrocos, no dia 13 de junho.

O anúncio da ausência de Neymar, prevista para durar de duas a três semanas, coincidiu com o início da fase de preparação do Brasil para o Mundial, na quarta-feira, realizada no centro de treinamento da Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro.

"Acreditamos que ele vai se recuperar o mais rápido possível. Ele está trabalhando bem e está animado", garantiu o treinador de 66 anos durante uma coletiva de imprensa.

Após meses de debates, Neymar — o maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 79 gols — foi incluído na lista de convocados do técnico italiano. No entanto, uma lesão muscular na panturrilha direita o mantém, no momento, afastado dos gramados.

Ele vai desfalcar a Seleção nos amistosos contra o Panamá e o Egito, e é dúvida para a estreia na Copa do Mundo, contra o Marrocos, pelo Grupo C, chave que também conta com Haiti e Escócia.

"Se não puder se recuperar para o primeiro jogo [da Copa do Mundo], vai se recuperar para o segundo", afirmou Ancelotti.

Neymar disputou sua última partida com a 'amarelinha' em outubro de 2023.

O Brasil vai enfrentar o Panamá no domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

"Amanhã vão jogar todos. É um jogo importante para nos despedirmos dos nossos torcedores e estádio", antecipou Ancelotti.

O técnico confirmou um possível time titular: Alisson no gol; a dupla de zaga formada por Léo Pereira e Bremer; Wesley e Alex Sandro nas laterais; Casemiro e Bruno Guimarães no meio-campo; e Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha e Vinícius Júnior no ataque.

O Brasil viajará para os Estados Unidos na segunda-feira e estabelecerá sua base de operações em Nova Jersey. A equipe disputará um último amistoso de preparação contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland.

A seleção canarinho conquistou a Copa do Mundo pela última vez em 2002, na Copa da Coreia do Sul e do Japão.

Ancelotti acredita que a busca pelo hexacampeonato dependerá de um espírito coletivo para lidar com a pressão gerada por uma espera tão longa.

"Não temos um Pelé, não temos um Romário, não temos um Ronaldo, mas podemos ter uma responsabilidade compartilhada, que é muito bom", destacou o treinador.

A Copa será disputada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

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